大陸防長魏鳳和很搶手 美韓防長都要找他談

韓國國際廣播電台2日報導：南韓和中國防長極有可能在下週舉行會談，這將是雙方時隔兩年七個月會晤。日前敲定的是美國防長奧斯丁與魏鳳和會談。

據南韓軍方2日消息，韓中兩國正積極推動韓國國防部長官李鍾燮和中國國防部部長魏鳳和在6月10日至12日在新加坡舉行的亞洲安全會議香格里拉對話期間舉行雙邊會談。

據香格里拉對話主辦方英國國際戰略研究所透露，李鍾燮已確定出席會議。魏鳳和也表示，將與會討論中國對亞太地區秩序的願景。若會談能夠成功舉辦，將是雙方繼2019年11月東協防長擴大會議期間舉行會談後的首次會晤。預計雙方將就韓半島局勢交換意見，並探討緩解局勢緊張的合作方案。

另外，尹錫悅政府成立後，位於慶尚北道星州郡的駐韓美軍薩德基地正常運行計畫提上日程。對此，中國或在會談中表明立場。

李鍾燮最近表示，薩德基地正常運行是原本就應做的事，將盡快執行。分析認為，儘管中國對南韓部署薩德實施經濟報復，但是對已有基地的正常化運行預計不會提出太大意見。南韓將再次說明薩德並非針對中國的立場。