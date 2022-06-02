日研究：逾30%患者一年後仍有後遺症 「這群人」最易得
朝日電視台、每日新聞等日媒報導，日本厚生勞動省研究小組去年1月以來針對1066名18歲以上住院確診者研究發現，超過30%患者確診一年後仍有後遺症，其中以疲勞占比最高，有13%。研究也指出，41至64歲的中年族群最容易出現後遺症。
後遺症症狀以疲勞占比最高，約13%。其次則是呼吸困難占9%、肌肉無力和注意力不集中各占8%，而睡眠障礙和記憶障礙各占7%。
研究顯示，後遺症症狀也有年齡差異。高齡患者主要出現咳嗽、痰、關節疼痛和肌肉疼痛等，年輕人比較容易出現味覺和嗅覺障礙，及落髮等。
不過，厚勞省表示，研究對象主要是在Omicron等現行主流變異出流行前染疫，情況可能和目前有所不同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言