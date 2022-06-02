快訊

強尼戴普官司還沒結束！安珀赫德證實上訴「法官解讀錯誤」

土石流淹沒鐵軌列車緊急剎車 宜蘭龜山大里段單線通行

新北市府首次提供「81分鐘」錄音檔 恩恩爸拒聽

日研究：逾30%患者一年後仍有後遺症 「這群人」最易得

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本橫濱聖瑪麗安娜醫科大學附設西部醫院醫護人員去年8月穿著防護裝備，在負壓病房照顧確診病患。法新社
日本橫濱聖瑪麗安娜醫科大學附設西部醫院醫護人員去年8月穿著防護裝備，在負壓病房照顧確診病患。法新社

朝日電視台、每日新聞等日媒報導，日本厚生勞動省研究小組去年1月以來針對1066名18歲以上住院確診者研究發現，超過30%患者確診一年後仍有後遺症，其中以疲勞占比最高，有13%。研究也指出，41至64歲的中年族群最容易出現後遺症。

後遺症症狀以疲勞占比最高，約13%。其次則是呼吸困難占9%、肌肉無力和注意力不集中各占8%，而睡眠障礙和記憶障礙各占7%。

研究顯示，後遺症症狀也有年齡差異。高齡患者主要出現咳嗽、痰、關節疼痛和肌肉疼痛等，年輕人比較容易出現味覺和嗅覺障礙，及落髮等。

不過，厚勞省表示，研究對象主要是在Omicron等現行主流變異出流行前染疫，情況可能和目前有所不同。

患者 睡眠 日本

延伸閱讀

發燒未必染疫 男童腿部有焦痂罹患恙蟲病

疫情即將脫離高原期 陳時中：10天內就會很清楚

北市議會為染疫死亡者默哀 柯文哲率官員起立

醫曝兒童染疫4大特殊症狀 警訊徵兆一次看懂

相關新聞

550例猴痘病例遍布30國！WHO：疾病爆發將更持久且頻繁

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）6月1日示警，猴痘（Monkeypox）及拉薩熱...

美國海軍宣布第28屆環太平洋軍演 兩岸未受邀

美國海軍宣布即將舉行第28屆環太平洋軍事演習，展示參演國海上力量的廣泛能力和內在的靈活性...

日研究：逾30%患者一年後仍有後遺症 「這群人」最易得

朝日電視台、每日新聞等日媒報導，日本厚生勞動省研究小組去年1月以來針對1066名18歲以上住院確診者研究發現，超過30%...

荷蘭政府以價制量 每包菸1500元抽是不抽?

荷蘭政府為減少吸菸人口決定採取以價制量政策，2040每包菸價格將高達台幣1480元（47歐元）！

英國慶祝女王登基70年的「白金禧」 英文有何玄機？

英國從2日至5日一連四天慶祝女王伊麗莎白二世登基70周年的白金禧（Platinum Jubilee）。jubilee不是...

「白金禧」慶典開鑼 英國女王最新官方照搶先看

英國女王伊麗莎白二世歡慶登基70週年，為期4天的「白金禧」慶典今天展開前，她特別向籌辦與參與活動的各界致謝，白金漢宮也公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。