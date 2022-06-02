日研究：逾30%患者一年後仍有後遺症 「這群人」最易得

朝日電視台、每日新聞等日媒報導，日本厚生勞動省研究小組去年1月以來針對1066名18歲以上住院確診者研究發現，超過30%患者確診一年後仍有後遺症，其中以疲勞占比最高，有13%。研究也指出，41至64歲的中年族群最容易出現後遺症。

後遺症症狀以疲勞占比最高，約13%。其次則是呼吸困難占9%、肌肉無力和注意力不集中各占8%，而睡眠障礙和記憶障礙各占7%。

研究顯示，後遺症症狀也有年齡差異。高齡患者主要出現咳嗽、痰、關節疼痛和肌肉疼痛等，年輕人比較容易出現味覺和嗅覺障礙，及落髮等。

不過，厚勞省表示，研究對象主要是在Omicron等現行主流變異出流行前染疫，情況可能和目前有所不同。