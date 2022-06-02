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立場大相逕庭 美、巴領袖難得會面

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
圖說：巴西總統波索納洛將在美洲峰會首度與美國總統拜登碰面。（Photo on Bolsonaro’s FB）
圖說：巴西總統波索納洛將在美洲峰會首度與美國總統拜登碰面。（Photo on Bolsonaro’s FB）

拜登將與「巴西川普」碰面！美國將於近日舉辦美洲峰會，雖在邀請墨西哥總統歐布拉多受挫，但巴西右派總統波索納洛將前往美國與拜登碰面。這是波索納洛首次與拜登碰面，且他一向與拜登立場相左，只是恐無法在今年總統選舉中連任。

改變主意決定見面

根據《半島電視台》報導，美國總統拜登的拉美首席顧問岡薩雷斯1日宣布，拜登將會與巴西總統波索納洛在美洲峰會期間舉行峰會，代表波索納洛將會前往美國，他原本也並不打算與拜登碰面，但後來改口稱為了要加強美、巴關係，決定與拜登見面。

路透社》提到，由於巴西將於年底進行大選，而現任的波索納洛民調大幅落後於東山再起的前總統魯拉，外界普遍擔心巴西的投票系統被政府操弄，而拜登若對波索納洛表達此議題，恐讓美巴關係受挫。對此，岡薩雷斯表示，美國對於巴西的選舉系統很有信心。

美國威信掃地

此外，他還指出，美巴之間有很多問題要討論，包括疫情、疫苗等。不過其實，波索納洛立場與拜登相左，但過去由於其言論與爭議行為，被外界封為「巴西川普」，加上在拜登當選後，他與沙烏地等國一樣，很晚才恭喜拜登當選，兩人在拜登上任之後幾乎沒有交流，這次將會是拜登與他首次見面（也可能是最後一次）。

美國雖然睽違28年再次舉辦美洲峰會，但這次峰會在開會前就一波三折，因美國不願非民主、侵害人權的國家，包括古巴、委內瑞拉與尼加拉瓜，因此引發拉美諸國不滿，目前最麻煩的是墨西哥總統歐布拉多還在猶豫是否要參加峰會，若拉美主要國家的領導人不願前往，對美國此次峰會的威信將是嚴重打擊。

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