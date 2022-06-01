研究：南韓DRAM技術領先中國大陸5年

最新研究顯示，南韓在DRAM（動態隨機存取記憶體）、NAND Flash（儲存型快閃記憶體）方面的技術，分別領先中國大陸五年和兩年。

BussinessKorea報導，韓國輸出入銀行旗下海外經濟研究院（OERI）5月30日發表的研究報告指出，長鑫存儲準備在今年量產第二代10奈米（製程代號1y，或16-17奈米）DRAM。另一方面，三星電子和SK海力士計劃在今年底前或明年量產第五代10奈米（1b，或12-13奈米）DRAM。

這份報告稱，考量到每個世代的技術差距約為兩年到兩年半，中韓之間的技術差距超過五年。

而且三星、SK海力士還已引進極紫外光（EUV）微影設備，進行超精密的製程。但中國大陸卻受美國制裁而難以取得這些設備。有鑑於此，許多專家說，陸企要縮小與韓企之間的差距並不容易。

此外，大陸晶片製造商的良率也偏低。根據OERI分析，長鑫存儲第一代10奈米（1x或18-19奈米）DRAM雖已在2019年量產，但即便都過了兩年，良率仍停留在75%。該公司第二代DRAM的良率更只有40%。分析師說，長鑫存儲截至去年底在DRAM的市占率不到1%，而且恐怕不會大幅增加。

至於陸企在NAND方面的技術，估計落後南韓兩年左右。長江存儲去年8月開始量產第六代（128層）3D NAND Flash，而三星、SK海力士早在2019年就開始進行量產這一代技術的產品。韓企計劃在今年底和明年初之間量產超過200層的NAND，但長江存儲預計要到2024年才能做到。

然而，有個變數是，蘋果公司目前正考慮在iPhone採用長江存儲的NAND Flash。若是如此，長江存儲料將透過擴大投資以求超越南韓晶片製造商，再加上NAND Flash是個還在成長的產業，有別於DRAM產業，增添許多變數。

OERI資深分析師Lee Mi-hye表示，陸企恐怕很難賺錢，但在中國政府持續補貼下，長期仍會對韓企構成威脅。若美國決定加大制裁陸製晶片，可望維持中韓之間現有的技術差距。