烏克蘭盧甘斯克州長：俄軍控制北頓內茨克7成市區

烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）州的州長蓋戴（Serhiy Gaidai）1日表示，俄羅斯軍隊現在控制了北頓內茨克（Sievierodonetsk）市的70%區域。

蓋戴在Telegram貼文聲稱，「俄羅斯人控制了70%的北頓內茨克，烏克蘭部隊撤退到更有利的預先準備陣地，另一部分繼續在市內戰鬥」。據報他寫道，自北頓內茨克撤離行動仍然暫停，且「無法輸入人道援助」。

蓋戴還表示，鄰近的利西昌斯克（Lysychansk）「完全處在烏克蘭的控制之下，盧甘斯克州的所有自由定居點不斷受到攻擊」。

CNN與衛報報導，北頓內茨克是俄軍目前攻擊的主要鍋子（Crucible）。如果俄軍要控制整個頓巴斯地區，此處也是關鍵目標。俄軍一旦控制住北頓內茨克，利西昌斯克將成為盧甘斯克州唯一仍在烏克蘭控制之下的城市區域