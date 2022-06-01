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美：北韓正準備核試爆將促通過新制裁案 中俄不捧場
韓國國際廣播電台1日報導，在北韓試射洲際彈道飛彈（ICBM）之後，美國還觀測到北韓正在準備進行核試驗，並向北韓發出了警告信息。
美國常駐聯合國代表琳達·湯馬斯-格林菲爾德當地時間5月31日對記者說，近期北韓正積極準備進行核試驗，若北韓強行進行核試驗，美國將在聯合國安理會再次推進發布新的對北韓制裁決議案。
湯馬斯-格林菲爾德介紹說，首先國際社會應切實履行現有對北制裁決議，美方還將在聯合國安理會再次推進新的制裁案。
此前，美國根據聯合國安理會第2397號對北韓制裁決議條款向聯合國安理會提交了新的對北制裁決議案。第2397號決議規定，若北韓發射洲際彈道飛彈，安理會成員國將自動就加強對北韓制裁問題進行討論。但5月26日安理會對新一輪制裁決議案進行了表決，由於常任理事國中國和俄羅斯行使否決權而未能獲得通過。
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