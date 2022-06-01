法國語言監管機構要電玩改用法文術語 玩家批太荒唐

BBC報導，法國語言監管機構告訴政府官員，要使用法文自己的電玩術語，而不是繼續用英文術語。

據報導，法蘭西學術院（The Académie Française）表示，「jeu vidéo de compétition」（直譯「競爭性電子遊戲」）應該取代「電競」（eSport），而「直播主」（Streamer）則應變成「joueur-animateur en direct」（直譯「「實況玩家主持人」）。

其他官方發布的翻譯還包括「jeu vidéo en nuage」（直譯「雲端電子遊戲）應取代「雲端遊戲」（Cloud Gaming），「職業玩家」（pro-gamers）應修正為「 joueur professionnel」等。

法國文化部告訴法新社，英式英語（Anglicism）是「理解的障礙」，但玩家們批評該項最新裁決，例如有人就在推特寫道，「我是法國人，我覺得這太荒唐了，沒人會用這些術語，這類的禁令完全沒有意義」。其他幾位網友則在《Eurogamer》推文的同一個對話串貼迷因圖，表明他們認為法語版本聽起來反而比英文版本複雜得多。

法國經常發布警告，稱經由輸入英文單字讓法文「貶值」（debasement），法蘭西學術院長期以來反對英文單字入侵法文，但正如《TheLocal.fr》所指，之前努力用「l'access sans fil à internet」取代「le wifi」就沒有成功。