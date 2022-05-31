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中國大陸拉攏島國不成 僅簽署個別投資協議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國近日試圖拉攏太平洋島國，但並沒有很成功。（Photo by Kleinschmidt MSC on Wikimedia under CC 3.0）
中國近日試圖拉攏太平洋島國，但並沒有很成功。（Photo by Kleinschmidt MSC on Wikimedia under CC 3.0）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】美中地緣爭霸戰，正式在太平洋開打！中國外交部長王毅近日出訪太平洋島國，30日與斐濟總理姆拜尼馬拉馬碰面，但總理不願答應中國要聯合10個太平洋島國簽定全面協議的提案，不過雙方還是有達成投資協議。由於中國也將與索羅門群島簽署安全協議，引發西方國家擔心中國勢力擴張。

拉攏島國聯盟受阻

根據《美聯社》報導，王毅目前正在太平洋群島國進行訪問，30日到斐濟與總理姆拜尼馬拉馬會面，到在記者會後兩人私下會面30分鐘，王毅就突然離開會議室，外界預測斐濟不支持中國提出的全面性漁業協定，但歡迎中國對當地進行投資。

幾名斐濟人受訪時都說，如果中國能在斐濟興建鐵路，對當地發展有很多好處。太平洋各國對於中國的協議都有點抗拒，密克羅尼西亞聯邦的總統帕努埃洛受訪時表示，沒有必要在太平洋島國區將地緣政治的衝突升高，只會讓區域局勢更加不穩。

王毅受訪時則說，希望外界不要對中國與太平洋島國交好感到太焦慮，中國自1960年代開始，就協助非洲國家建鐵路、蓋基礎設施。但美國國務卿布林肯在上週演講時，直指中國比起俄羅斯，「是更明顯的威脅」，認為中國試圖改變國際秩序，但中國外交部反批美國霸權打壓中國。

美中地緣之爭白熱化

由於中國與索羅門群島簽訂安全協議，且積極想要在太平洋島國建立孔子學院，引發澳洲美國等國家擔憂。《美國之音》報導認為，中國若與太平洋島國達成協議，將會改變地緣政治的規則。報導分析，中國雖然都聲稱只追求經濟成長與區域穩定，但中國在太平洋島國的一系列行為，就是意圖在戰略上取得更大的影響力。

由於美國在「重返亞洲」、「印太戰略」上，都將戰略重心逐漸從中東移回亞洲，加上中國近年來以「一帶一路」計畫援助許多開發中國家，美中之間的對立愈來愈明顯，也讓外界擔心在東亞、太平洋地區出現地緣政治衝突。

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