日本高鐵飆破時速500公里 減碳、氣候挑戰大

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】高速鐵路愈來愈快，如何減碳成挑戰！便利的大眾交通不僅擴大各國的一日生活圈，技術發展也讓列車愈來愈快。其中，日本已在新幹線上投資720億美元，預計2027年於東京跟名古屋間，建設時速高達500公里的高鐵。然而，減少列車碳排、讓鐵道抵抗極端氣候變遷的技術，都成為未來企業努力的目標。

磁浮的超高速技術

《CNN》報導，根據估計，到 2050 年，全球人口預計將達到 95 億，其中有75%的人都將居住於城市。為了保持各國國內大都市之間的連結，且減少自駕車來減緩碳排的呼聲愈來愈高，高效能的公共運輸成為不可或缺的建設規劃。

包括法國、德國、印度與日本都正在規劃全新的鐵路路線，其中「磁浮」的技術，更有望打造時速約500公里的列車。如日本已投資720億美元在該國新幹線上，預計讓民眾於67分鐘內就能從東京到大阪（路程約500公里）。

綠氫新解方

然而，根據聯合國的氣候目標，許多國家已承諾於 2050 年前淘汰柴油列車，但歐洲或亞洲已將列車電氣化的國家，能否確保運輸動來自於綠電？引發部分環保人士的擔憂。

而「綠氫」成為軌道列車脫碳的最大希望，可用於為驅動電動機的燃料電池供電。法國火車製造商阿爾斯通已成功打造出「氫電動火車」，且該火車於 2018 年搭載了第一批乘客，為目前正在為幾個歐洲國家提供了範本。

設法減少環境風險

而世界各地的鐵路也面臨著自然災害破壞的風險，如低窪和沿海地區的鐵路面臨著海平面上升和極端氣候的威脅，可能導致鐵路設施被沖走；在山區的鐵路則會有遭遇強風、豪雨等狀況，進一步產生的土石流、山坡滑落也會造成設備故障，每年耗費數百萬美元進行維修。

新建和改建鐵路的設計越來越需要考慮到氣候變化的狀況，各國致力於強化排水功能、與環境保護，讓鐵路能更可靠地發揮著作用。如《CNN》報導，中國在建設黑龍江省的牡佳高鐵時，工程師透過低溫環境混凝土、173座橋梁與34座隧道，成功攻克東北惡劣的環境。

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