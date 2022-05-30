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利比亞爆政治衝突 俄羅斯集團趁勢插手

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
利比亞國內對立的政治勢力爆發軍事衝突，各受到不同國際勢力與民兵的支持，而俄羅斯瓦格納集團也參與其中。（網路截圖）
利比亞國內對立的政治勢力爆發軍事衝突，各受到不同國際勢力與民兵的支持，而俄羅斯瓦格納集團也參與其中。（網路截圖）

國外武裝分子嚴重威脅到利比亞的安全，俄羅斯瓦格納集團參與其中！利比亞聯合政府近期因為政權轉移的問題，出現東部軍政府與首都政府對立的狀況，甚至爆發軍事衝突。聯合國報告指出，利比亞境內的武裝集團趁亂進駐該國、並非法拘留國內民眾。

俄國傭兵插手非洲

利比亞自2011年在北約的支持下，推翻了獨裁者格達費的統治後，國內就陷入動盪不安的局面，直至2020年才組成聯合政府。但近期因為政權轉移出現問題，導致國內出現軍事強人哈夫塔爾支持的軍政府，與受到聯合國承認的首都政府相互對立，兩派各自受到不同的國際勢力與民兵的支持。

半島電視台》報導，在衝突現場發現，首都政府的軍隊與敘利亞民兵並肩作戰，對抗哈夫塔爾的部隊與俄羅斯瓦格納集團傭兵。聯合國報告指出，目前仍在調查瓦格納集團戰鬥機的部署與物資運輸，以支持首都政府。

居民飽受荼毒

瓦格納集團的出資人普里戈辛被視為與俄羅斯總統普亭的關係密切。專家調查表示，該集團偽裝為私人軍事承包商，運輸武器給利比亞的軍政府，但這已經違反了聯合國的武器禁運規定，而且沒有向當地居民警告地雷區在哪，已導致多平民傷亡。

專家們說，在內戰期間，利比亞許多地區出現了人口販子刻意居留移民，毒打他們，更拒絕施以醫療行為；更有2名未滿18歲的女性作證說，她們被囚禁長達18個月的時間，期間反覆受到性暴力對待。

國際擔憂再陷內戰

路透社》報導，利比亞原本執政者是總理德貝巴，但位於東部城市托布魯克（Tobruk）的敵對派國會則任命巴夏加擔任總理，鬧出國內出現兩位總理的情形，政治對立日漸加劇。

利比亞首都日前更傳出兩派人馬激烈的交火聲，此次的衝突事件令國際擔憂利比亞將再度陷入內戰。德貝巴政府的任期原本只到去年12月舉行的大選，但這場選舉已經被該政府宣佈「無限期延後」，引發政敵的不滿，更指稱「他的任期已結束」。

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