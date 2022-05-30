尋獲尼泊爾失聯飛機殘骸 機身斷多截、22人生死不明

一架尼泊爾塔拉航空（Tara Air）的水獺式小型客機（Twin Otter）29日上午失聯，軍方30日表示已在山區這架載有22人的飛機殘骸，其機身斷成多截散落在山坡上、尚未有任何乘客倖存的消息。

美聯社報導，該客機29日上午9時55分從加德滿都（Kathmandu）以西200公里的度假小鎮波卡拉（Pokhara）起飛，20分鐘後便與機場塔台失去聯繫，最終在靠近登山勝地喬姆松（Jomsom）的木斯塘（Mustang）地區墜毀。

由於29日晚間的惡劣天氣和缺乏光源，當時對飛機的搜索暫停並於30日恢復。軍方在推特上發布的墜機現場照片顯示部分飛機殘骸散落在山腰周圍，官方並未提供其他細節。據悉，飛機上有4名印度人和2名德國人，另外3名機組人員和其他乘客均為尼泊爾人。

據Aviationnepal.com報導，最初由加拿大飛機製造商德哈維蘭（De Havilland）製造的小型客機已在尼泊爾服役約50年，在此期間它已發生約21起事故。