快訊

行政院大撒幣300億補貼租金：是德政，還是買票？

比三級警戒更焦慮…疫情下的幼兒照顧難題 家長瀕臨崩潰

影片曝光！保一總隊警察打警察 學弟殘暴打斷學長腿骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尋獲尼泊爾失聯飛機殘骸 機身斷多截、22人生死不明

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
一架尼泊爾塔拉航空的小型客機29日上午失聯，軍方30日表示已在山區這架載有22人的飛機殘骸，其機身斷成多截散落在山坡上、尚未有任何乘客倖存的消息。截自推特
一架尼泊爾塔拉航空的小型客機29日上午失聯，軍方30日表示已在山區這架載有22人的飛機殘骸，其機身斷成多截散落在山坡上、尚未有任何乘客倖存的消息。截自推特

一架尼泊爾塔拉航空（Tara Air）的水獺式小型客機（Twin Otter）29日上午失聯，軍方30日表示已在山區這架載有22人的飛機殘骸，其機身斷成多截散落在山坡上、尚未有任何乘客倖存的消息。

美聯社報導，該客機29日上午9時55分從加德滿都（Kathmandu）以西200公里的度假小鎮波卡拉（Pokhara）起飛，20分鐘後便與機場塔台失去聯繫，最終在靠近登山勝地喬姆松（Jomsom）的木斯塘（Mustang）地區墜毀。

由於29日晚間的惡劣天氣和缺乏光源，當時對飛機的搜索暫停並於30日恢復。軍方在推特上發布的墜機現場照片顯示部分飛機殘骸散落在山腰周圍，官方並未提供其他細節。據悉，飛機上有4名印度人和2名德國人，另外3名機組人員和其他乘客均為尼泊爾人。

據Aviationnepal.com報導，最初由加拿大飛機製造商德哈維蘭（De Havilland）製造的小型客機已在尼泊爾服役約50年，在此期間它已發生約21起事故。

尼泊爾 加德滿都

延伸閱讀

東航墜機原因 引爆中美口水戰

尼泊爾通報首例非洲豬瘟 亞洲第16國淪陷

東航墜毀 客機一部黑盒子顯示飛機被蓄意俯衝

陸自製大客機C919即將交機 首架首次試飛成功

相關新聞

尋獲尼泊爾失聯飛機殘骸 機身斷多截、22人生死不明

一架尼泊爾塔拉航空（Tara Air）的水獺式小型客機（Twin Otter）29日上午失聯，軍方30日表示已在山區這架...

不是猴痘！比爾蓋茲：未來20年恐出現新的全球性流行病

月初才警告全球疫情最糟情況仍未至的比爾蓋茲認為，人類可能在未來20年面臨新的全球大流行疾病，可能是因為一種人造病毒，也可...

副秘書長：俄毀約在先 北約有權在東歐部署

北大西洋公約組織（NATO）副秘書長吉歐阿納（MirceaGeoana）今天表示，北約不再受限於過去不在東歐部署兵力的承...

批評人權惹怒北京？ 瑞士媒體：與中國貿易談判停滯

瑞士報紙週日（5月29日）報導稱，因瑞士對中國人權紀錄採取更為嚴厲的審視態度，與中國的貿易談判受到影響，目前已經停滯。

眼神下垂即作弊…AI演算法取代監考老師 卻成了大災難？

遠距教育線上考試時代，監考成賺錢生意，許多監考老師被演算法取代。新監考老師凸槌的狀況不少，可能把學生無意中的眼簾下垂，當作偷看小抄，或把蒙面遮臉等動作，當作考生中途離開考場。你若以為整套抓作弊辦法已完備，那就離現實太遠了，因為現在出錯的可能不只演算法，還有人。...

加碼救經濟 韓國會通過追加預算案 規模1.5兆史上最大

南韓國會29日表決通過今年第二次追加預算案，規模為62兆韓元（約新台幣1.5兆元），較政府原先編列的59.4兆韓元預算多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。