批評人權惹怒北京？ 瑞士媒體：與中國貿易談判停滯

瑞士報紙週日（5月29日）報導稱，因瑞士對中國人權紀錄採取更為嚴厲的審視態度，與中國的貿易談判受到影響，目前已經停滯。

路透社指出，瑞士與中國在2013年簽署自由貿易協定，該協定曾被視為北京與歐洲首個致力於互惠與提升貿易額的類似協定，旨在促進兩個經濟體之間的貿易增長。

瑞士一直希望能就該協議予以更新，以便能納入更多降低瑞士商品關稅的內容。但是，中方對此並未採取相應的行動。

瑞士國家經濟事務秘書處（SECO）在給《星期展望報》（Sonntags Blick）的一份聲明中表示：「到目前為止，我們不可能就應該更深入討論的清單達成共識。」

瑞士媒體《新蘇黎世報週日版》（NZZ am Sonntag）以「中國僵局」為題報導稱，瑞士已對中國人權紀錄採取更嚴厲立場。瑞士國民院（下議院）最近通過了一項倡議，譴責了中國維吾爾人被強迫勞動是「一個真正的問題」。

更早前，瑞士2021年3月發布首份《中國戰略》文件，強調瑞士必須制定明確且有一致性的對中政策。當時，現任瑞士總統、時任外交部長的卡西斯（Ignazio Cassis）強調，將更嚴格審視中國人權問題。北京則批評瑞士此舉是對中國貼上惡意標簽。

卡西斯說：「中國在人權問題上進行對話的意願有所減弱，而該國國內的人權狀況卻變得更糟。對瑞士來說，人權對話仍然是關鍵。戰略文件內容將確保所有雙邊協議都涉及人權問題。」

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西方國家和人權團體指責新疆當局拘留和折磨維吾爾人和其他少數民族。北京否認了這些指控，並將這些設施描述為「職業培訓設施」，用來打擊宗教極端主義，

不過，當地經濟組織似乎不希望瑞士政府對中國人權問題採取強硬態度。

路透社報導稱，瑞士工業協會的經濟政策負責人科爾（Jean-Philippe Kohl）告訴《新蘇黎世報週日版》，瑞士應該對中國的人權記錄採取沈默態度。

「如果我們作為一個小經濟體，不斷地把矛頭指向中國，那麼除了關係最終破裂外，什麼都不會改變。」他說。

（路透社）

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