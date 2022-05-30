歐盟禁運俄國石油談判傳卡關 本周將繼續磋商

歐盟成員國29日未能對一系列制裁俄羅斯的方案達成協議，預計本周繼續磋商，預料成為30、31日歐盟領袖峰會的首要討論議題。

彭博資訊引述消息人士報導，儘管歐盟提出計畫確保俄國石油供應，但匈牙利仍拒絕支持折衷方案。各國駐歐盟代表預計今（30）日上午再次會晤，而制裁俄國的行動可能成為這個峰會的首要議題。一位歐盟官員表示，未來幾天仍有可能達成協議。

消息人士說，歐盟執委會上周末提議，計劃明年初前禁止進口俄羅斯的海運石油，同時延後實施對Druzhba油管的進口限制，因該油管是匈牙利的主要原油進口來源。

匈牙利曾說，如果能把這個油管從制裁措施中排除，就會支持一系列制裁俄羅斯的方案。但兩位消息人士表示，匈牙利目前要求歐盟做出更多讓步。

歐盟的制裁須取得所有成員國的同意。消息人士說，有幾國之前反對差別對待海運石油和路上輸油管線，因擔心這樣的畫分不公平，會對他們的供油造成重大影響。其他歐盟國家則擔心，這項折衷方案可能導致整個制裁方案不夠強硬。

消息人士也說，在塞浦路斯的施壓下，最新版的制裁方案剔除一項禁止俄國人在歐盟購買房地產的規定。部分歐盟國家對禁運俄國石油條款討價還價，造成其他歐盟成員國也紛紛尋求對自己有利的豁免。

若歐盟無法爭取匈牙利加入制裁計畫，將成為歐盟對俄統一立場的重大挫敗，也將使幾周前就宣布禁運方案的歐盟執委會陷入尷尬的處境。

消息人士並表示，有關歐盟禁止俄羅斯向第三方國家出口原油提供保險的計畫，這個過渡期從制裁方案實施後的三個月延長至六個月。歐盟將在六個月內分階段實施禁運俄國海運石油，和在八個月內禁運俄國精煉油。