加碼救經濟 韓國會通過追加預算案 規模1.5兆史上最大

南韓國會29日表決通過今年第二次追加預算案，規模為62兆韓元（約新台幣1.5兆元），較政府原先編列的59.4兆韓元預算多出2.6兆韓元，為史上最大規模。

這項旨在提供中小企業與自營工作者紓困金的預算案，將發放對象營業額門檻由原先的30億韓元以下，調升至50億韓元（約新台幣1.2億元）以下，全國371萬多家小企業與自營工作者可獲得600萬至1000萬韓元（約新台幣15萬至24萬元）的紓困金。

在法定損失補償方面，發放對象範圍由原先營業額在10億韓元以下的小企業，擴大至營業額在30億韓元（約新台幣7200萬元）以下的中型企業。

此外，對特別錄用人群行業、自由職業者、文藝界人士的紓困，也由當初的100萬韓元升至200萬韓元（約新台幣4.8萬元），對計程車司機和包車司機也由當初的200萬韓元升至300萬韓元（約新台幣7.2萬元）。