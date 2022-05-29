金正恩近半年明顯復胖 專家指因這些壓力所致

韓聯社報導，北韓領導人金正恩曾一度成功減輕體重，但年初開始復胖，似乎恢復至減肥前狀態。分析認為，金正恩近半年面臨各種壓力，導致體重增加。

報導指出，對比去年12月跟近來北韓公開的多張照片後發現，金正恩體格變化十分明顯。北韓領導人的體重是體現其健康狀況的重要指標之一，在一定程度上攸關北韓政權的穩定，因此南韓情報部門始終密切關注北韓領導人的體重變化。

分析認為，由於北韓今年先後舉辦金正日生日80周年、金日成生日110周年、人民革命軍建軍90週年紀念活動，金正恩或因此感到壓力，導致體重增加，尤其是今年4月底起發生新冠疫情，施政壓力到達頂峰。

首爾北韓大學院大學教授金聖敬說，任何一國領袖都會因疫情防控感到壓力，金正恩近期飽受壓力是不爭的事實。