美日韓齊譴責北韓 稱制裁不會停止

美國、日本與南韓近期發表聯合聲明，強力譴責北韓近期的導彈試射活動！美國曾於26日聯合國發起加強對北韓制裁的訴求，但遭到俄羅斯與中國的否決，這是2006年以來，安理會首度在制裁北韓議題上出現分裂，於是美國轉向以聲明的方式表達對北韓的不滿，並呼籲北韓放棄大規模殺傷武器，否則美國將繼續實施制裁。

美日韓聯合聲明

《半島電視台》報導，在中國、俄羅斯與美國在制裁北韓的訴求產生分歧後，美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正與南韓外交部長朴振27日共同聲明稱，「自2021年9月以來，北韓大幅提高了發射導彈的頻率」。

聲明進一步表示，「每一次飛彈試射都違反了聯合國安理會的多項決議，對國際社會構成嚴重的威脅」，呼籲北韓遵循聯合國安理會的規定，不要再違反國際法、破壞地區穩定。

美國財政部副部長尼爾森說，會對「北韓大規模殺傷性武器的支持者」與「向北韓提供金融服務的國際機構」進行制裁，包括北韓高麗航空貿易公司（Air Koryo Trading Corp）、俄羅斯金融機構遠東銀行（Far Eastern Bank）及史普尼克銀行（Bank Sputnik）等。

北韓美國談判停滯

《CNN》報導，美國前總統川普與北韓領導人金正恩2019年於越南的高峰會談判破局，美國總統拜登後續也曾提出「無條件談判」的要求，但北韓當局卻置之不理，反而再度強化了軍事擴張，而且可能重啟核彈實驗計畫。

美國、南韓和日本三國共同強調，對「無條件與北韓會晤」保持開放態度，並會持續將加強國際間的合作，以實現北韓的無核化。他們還表示，對安理會決議草案的失敗「深感遺憾」，並指出安理會15 個成員國中，有 13 個成員國都支持該決議草案。

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