快訊

打完疫苗去上學 柯文哲：中小學、幼兒園6月6日恢復實體上課

尼泊爾塔拉航空載22人小飛機失聯 當局派直升機急搜救

羅一鈞：雙北住院收治「反轉」 其餘縣市再觀察一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美日韓齊譴責北韓 稱制裁不會停止

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國26日於聯合國發起加強對北韓制裁的訴求，但卻遭到俄羅斯與中國的否決。（網路截圖）
美國26日於聯合國發起加強對北韓制裁的訴求，但卻遭到俄羅斯與中國的否決。（網路截圖）

美國、日本南韓近期發表聯合聲明，強力譴責北韓近期的導彈試射活動！美國曾於26日聯合國發起加強對北韓制裁的訴求，但遭到俄羅斯與中國的否決，這是2006年以來，安理會首度在制裁北韓議題上出現分裂，於是美國轉向以聲明的方式表達對北韓的不滿，並呼籲北韓放棄大規模殺傷武器，否則美國將繼續實施制裁。

美日韓聯合聲明

半島電視台》報導，在中國、俄羅斯與美國在制裁北韓的訴求產生分歧後，美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正與南韓外交部長朴振27日共同聲明稱，「自2021年9月以來，北韓大幅提高了發射導彈的頻率」。

聲明進一步表示，「每一次飛彈試射都違反了聯合國安理會的多項決議，對國際社會構成嚴重的威脅」，呼籲北韓遵循聯合國安理會的規定，不要再違反國際法、破壞地區穩定。

美國財政部副部長尼爾森說，會對「北韓大規模殺傷性武器的支持者」與「向北韓提供金融服務的國際機構」進行制裁，包括北韓高麗航空貿易公司（Air Koryo Trading Corp）、俄羅斯金融機構遠東銀行（Far Eastern Bank）及史普尼克銀行（Bank Sputnik）等。

北韓美國談判停滯

CNN》報導，美國前總統川普與北韓領導人金正恩2019年於越南的高峰會談判破局，美國總統拜登後續也曾提出「無條件談判」的要求，但北韓當局卻置之不理，反而再度強化了軍事擴張，而且可能重啟核彈實驗計畫。

美國、南韓和日本三國共同強調，對「無條件與北韓會晤」保持開放態度，並會持續將加強國際間的合作，以實現北韓的無核化。他們還表示，對安理會決議草案的失敗「深感遺憾」，並指出安理會15 個成員國中，有 13 個成員國都支持該決議草案。

【更多精采內容，詳見

北韓 美國 日本 南韓

延伸閱讀

美日韓外長罕見聯合聲明 強烈譴責北韓射飛彈

北韓：單日新增發燒人數首度降至不到10萬人

安理會否決加強制裁北韓 學者：日韓擁核必要性提升

北韓披薩店美女店員下廚還秀歌舞 網大讚：來台灣開店

相關新聞

猴痘擴散至20多國 可能只是冰山一角

自本月七日英國出現非洲以外首例猴痘病例後，猴痘病毒在三周內擴散至廿多國，確診病例近兩百人。世界衛生組織（ＷＨＯ）官員廿七...

金正恩近半年明顯復胖 專家指因這些壓力所致

韓聯社報導，北韓領導人金正恩曾一度成功減輕體重，但年初開始復胖，似乎恢復至減肥前狀態。分析認為，金正恩近半年面臨各種壓力...

美日韓齊譴責北韓 稱制裁不會停止

美國、日本與南韓近期發表聯合聲明，強力譴責北韓近期的導彈試射活動！美國曾於26日聯合國發起加強對北韓制裁的訴求，但遭到俄羅斯與中國的否決，這是2006年以來，安理會首度在制裁北韓議題上出現分裂，於是美國轉向以聲明的方式表達對北韓的不滿，並呼籲北韓放棄大規模殺傷武器，否則美國將繼續實施制裁。

尼泊爾塔拉航空載22人小飛機失聯 當局派直升機急搜救

尼泊爾塔拉航空（Tara Air）一架載有22人的雙引擎小型飛機在29日上午驚傳失聯，機上包括19名乘客及3名機組人員。

視訊習近平 談保護人權 聯國高級專員籲中國提供失蹤維吾爾人訊息

聯合國人權事務高級專員米雪兒‧巴舍萊(Michelle Bachelet)28日在廣州舉行的記者上表示，她已敦促中國政府...

猴痘擴散20多國 現況恐只是「冰山一角」 世衛考慮升級

自本月7日英國出現非洲以外首例猴痘病例後，猴痘病毒在三周內擴散至20多國，確診病例近200人。世界衛生組織（WHO）官員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。