堅稱「沒有受到監管」 聯合國人權高專：訪問新疆不是調查

聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)周六（5月28日）表示，她在中國充滿爭議的訪問「不是調查」，並堅稱她在新疆訪問期間沒有受到監管。國際社會普遍認為中國在新疆地區存在大規模的人權侵犯行為。

巴切萊特對中國西部這片地區進行了已久計劃的訪問。中國政府被指控在那裡關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族，強迫婦女絕育和強迫勞動。

美國將中國政府在新疆的行為稱為「種族滅絕」和「反人類罪」，北京對此堅決否認，稱其維穩鎮壓是對遏制極端主義的必要措施。

巴切萊特受到人權團體和海外維吾爾族人的抨擊，被認為跌入了中共安排的為期六天的宣傳之旅，包括與習近平在線會晤。中國官媒報導暗示她支持中國的人權觀。

巴切萊特辦公室隨後澄清說，她的講話並不包含對中國權利記錄的直接認可。

巴切萊特行程結束、仍在中國境內時，把這次訪問說成是她與中國當局以及民間社會團體和學術界「坦誠」對話的機會。

她告訴記者：「這次訪問不是一次調查。」她後來堅稱自己「不受監管地」接觸了聯合國安排在新疆會見的消息來源。

這是聯合國人權事務高級專員17年來的首次中國之行，雙方就她的訪問條件進行了艱苦的談判。聯合國稱這次訪問既不是發現事實，也不是調查真相。

據巴切萊特的辦公室稱，她本周訪問了新疆的烏魯木齊和喀什，但沒有公布照片或她行程的更多細節。

中國外交部發言人本周早些時候說，「巴切萊特高專在華期間的活動安排均是根據其意願，經雙方充分協商進行的」。

她的辦公室說，她計劃會見「民間社會組織、企業代表、學者」，但中國官媒只報導了她與習近平和外交部長王毅的會面。在會面期間，王毅贈送她一本英譯版的《習近平關於尊重和保障人權的論述摘編》。

中方稱，受疫情影響，巴切萊特採取「閉環」方式進行訪問，沒有記者隨訪。

本周，國際媒體公布了《新疆公安文件》，這是迄今為止最大規模關於「新疆集中營」的內部資料外洩事件。美國重申其觀點，即巴切萊特的訪問是一個錯誤。英國和德國也對這次訪問表示了擔憂。

(法新社)

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