俄羅斯和中國都反對 阻止聯合國就緬甸危機發表聲明

周五下午，柬埔寨外交部長、東南亞國家聯盟緬甸問題特使巴索坤和聯合國緬甸問題特使海澤（Noeleen Heyzer）在閉門在線會議中向安理會介紹了自2021年2月1日緬甸軍事政變以來為解決該國危機所做的努力。

當時軍方推翻了翁山蘇姬領導的民選政府，聲稱她的政黨在2020年11月以壓倒性優勢獲勝的大選存在大規模舞弊，卻沒有提供足夠的證據。政變立即引發了大規模的街頭抗議，軍方安全部隊則試圖予以鎮壓。對軍事政變的抗議持續而廣泛地進行，一些聯合國專家將其描述為一場內戰，對軍方的統治構成了挑戰。

美聯社獲取了這份擬議中的聲明。它由英國起草，強調了東盟在「促進和平解決危機」方面的核心作用，並重申安理會成員國呼籲為了緬甸人民的利益，軍方應與「所有相關方」進行對話。

這份擬議中的聲明說，「無論如何，他們對東盟《五點共識》達成一年多以來進展有限表示關切，並呼籲採取具體行動，有效和全面地落實該共識。」

中俄反對

由於談判是閉門進行的，安理會外交官匿名透露說，中國和俄羅斯反對該聲明文本的部分內容。

中國駐聯合國代表團建議，在《五點共識》上取得的進展描述上，將「有限」改為「緩慢」。在一份聲明中，中國代表團認為這種措辭「符合事實並且不那麼居高臨下」。

中國表示，它還提出了其他修改建議，但是沒有被接受，而「執筆方」英國「干脆放棄了」談判。中國稱這是「非常不幸的」，並說只存在一點分歧，「並非無法克服」。

東盟十國集團在2021年4月底發布了關於緬甸危機的《五點共識》，呼籲立即停止暴力，在所有相關方之間進行對話，由東盟特使調解對話進程，通過東盟渠道提供人道主義援助，以及由特使訪問緬甸會見所有相關各方。

緬甸是東盟成員國之一，但它並不願意執行《五點共識》。

軍方沒有與反對派進行對話，暴力事件仍在繼續。柬埔寨外交部長、東南亞國家聯盟緬甸問題特使巴索坤在3月訪問了緬甸，但他沒有見到翁山蘇姬。翁山蘇姬已被判處11年監禁，並面臨更多的指控。她的支持者和人權組織認為這是在試圖詆毀她，使軍方篡奪權力合法化。

本月初，東盟官員在柬埔寨首都金邊舉行會議，為組織對緬甸的人道主義援助做出了新的努力。批評者認為這些努力沒有解決這個軍管國家危機的根源。

擬議中的安理會聲明強調聯合國特使海澤的重要作用，並鼓勵她與東盟特使密切協調。

在這份被阻止發表的聲明中，安理會還重申需要解決緬甸北部若開邦危機的根源，並為羅興亞難民重返家園創造條件。2017年8月，緬甸安全部隊對若開邦北部的羅興亞人發動了「清剿行動」，導致約70多萬羅興亞人跨越邊境，逃到孟加拉國避難。

（美聯社）

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