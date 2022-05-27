分析：中國拉攏太平洋島國 澳洲和西方在擔憂什麼？

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅本週出訪南太平洋8國，其中包含要與中國簽訂安全協議的索羅門群島，也傳出要與南太平洋多國直接簽署多邊協議，引發澳大利亞和西方國家高度緊張。究竟這些面積與人口都不大的島嶼國家，為何如此重要？

這些擔憂是基於軍事上的戰略理由，還是國際合作或外交的理由？兩位學者分別給出了不同的答案。

「中共可從索羅門可攻擊澳洲」

澳洲學者指出，因所羅門群島與澳洲地理位置相近，澳洲擔憂的是國安問題。澳大利亞國立大學（ANU）太平洋事務系（Department of Pacific Affair）研究員史密斯博士（Dr. Graeme Smith）向德國之聲直言，「從國安的角度來說，索羅門群島離澳洲真的很近，這意味著（中國）可以直接攻擊澳洲」。索羅門群島距離澳洲本土不到2000公裡。

澳方非常擔心，對索羅門的爭奪會成為新的國安問題。因為在在歷史上，這曾經是美軍和日軍在二戰中激烈爭奪的地區。1941年12月珍珠港事件後，日軍於1942年1月攻佔索羅門群島，並試圖以此為基地，向南進攻澳大利亞本土。澳方不少人士擔心，一旦中方有機會在索羅門群島駐軍，或是利用其作為海軍基地，很可能會重演二戰的歷史。

當時，美國為了阻止日軍對澳洲的攻擊，同年8月7日，以美國為首的盟軍部隊在索羅門群島的瓜達康納爾島、圖拉吉島和恩格拉群島登陸，開啟了長達6個月的瓜島戰役。1943年日軍在瓜島戰敗，日本海軍大將山本五十六在指揮撤退時，其座機在瓜島上空被擊落。但一直到1945年，日軍才全部撤出索羅門群島，澳洲可能會被入侵的危機也才完全解除。

另外，針對澳大利亞新任外長，擁有一半華裔血統的黃英賢（Penny Wong）搶在中國外長王毅之前，先行訪問斐濟，是否有與中國競逐意涵？史密斯向德國之聲解釋，斐濟過去和澳洲有很好的合作，特別是在2018年莫裡森政府降低對南太平洋島國的援助以前。此外，這次黃英賢對斐濟的訪問，也是為了6月中的太平洋島國論壇做準備。

但過去在自由黨政府執政時期，澳洲的對外援助計畫成為財政預算縮減下的犧牲品，也讓澳洲與南太平洋島國的關係鬧的有些不愉快。自由黨的艾伯特（Tony Abbott）政府，還將獨立的澳大利亞援助機構（AusAID）與澳洲外交部合併， 並於2014年6月全面生效。

2018年時，當時具還是在野黨身份的黃英賢就抨擊，自由黨執政的前五年（2013年-2018年），澳洲的海外發展援助預算就削減了超過110億澳元，這進一步惡化澳大利亞在南太平洋地區的影響力。有分析稱，這可能也是中國得以藉機拉攏南太平洋島國的真正原因。

助島國面對氣候變遷是關鍵

而對於新任工黨政府和原莫裡森政府對南太平洋政策的差異，史密斯認為，新政府會更重視氣候變遷問題，因為全球暖化對於太平洋島國來說，「這是攸關基本生存線的問題，他們很重視」。

他說，「（澳大利亞）這次的選舉不只是工黨獲勝，它是一個真實的轉變」，未來澳洲應該不會再發生因為政黨輪替，而放棄對抗氣後變化的情況。

史密斯舉例，氣候變化議題在德國、或是澳大利亞，現在已去政治化。甚至在英國，「保守黨可能比英國其他政黨，更著重於減碳」。

但史密斯也認為，氣候變化在美國已變成政治議題。過去在川普政府執政下，美國推翻了氣候變化的協定，「現在的拜登政府沒有什麼太大的問題，但是若美國未來又換黨呢？那就很難說了，」他說。史密斯指出，南太平洋島國會對美國的角色，有一些不同的考慮。

而中國雖然承諾會給予援助，也會幫助南太平洋島國對抗氣候變遷，但史密斯認為，這些國家也會評估中國在減碳上的真正作為，「例如你（中國）自己還一直在蓋燃煤電廠，那這個減碳的作為，也會被重新評估」。

而對於中國外長王毅出發前所流出的協議草案，引發西方高度關注，史密斯解釋，「澳大利亞與這些國家過去都有分別一些協議」，「但這次這種全面性的區域協議，是我們之前沒有想到的，」他說。

值得一提的是，史密斯博士日前在接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時也指出，同為南太平洋島國的在基裡巴斯方面，一直有報告稱中國正在尋求與該國簽訂安全協議。而基裡巴斯就地理位置而言，在戰略上比所羅門群島對中國更重要。

史密斯解釋，「它從東到西延伸3000公裡，離夏威夷相當近」，「而且在領海方面，它有一片巨大的專屬經濟區」。

基裡巴斯在2019年與北京建交，它與中國的外交關係處於與所羅門群島類似的階段。他說，很難判斷基裡巴斯是否會接受這樣的協議，但中國與索羅門群島的協議，可能會對基裡巴斯產生重大影響。

「應留意中國意圖」

有別於史密斯著重在國安和全球暖化的分析，新西蘭梅西大學（Massey University）安全研究資深講師波爾斯（Dr Anna Powles）26日在英國《衛報》投書表示，中國希望與10個南太平洋國家簽署的協議草案，透露了中國的五個意圖，包含將經濟合作與安全掛夠、從雙邊主義轉向多邊主義、希望進入人道和救災領域、尋求更多的海域准入，以及公布戰略的時機。

波爾斯分析，中國提出了實質性的貿易和投資倡議，包括中國-太平洋島嶼自由貿易區，這可能會與現有的區域自由貿易協定太平洋更緊密經濟關係協定（PACER Plus）產生摩擦。

同時，中國將為太平洋國家的警察部隊提供中級和高級警察培訓，並堆動數據網絡、網絡安全、智能海關係統合作的擬議協議。這引發了對收集生物數據和監視太平洋地區生活和旅行人員的擔憂。

此外，這個提議的公布時機並非巧合。這是與最近宣布的印太經濟繁榮框架，以及美國、澳大利亞和新西蘭對太平洋地區的更廣泛承諾的反擊。

（綜合報導）

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