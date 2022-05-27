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李根大尉回南韓畫面曝！違反《護照法》慘遭限制出境

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
赴烏克蘭參戰的南韓知名網紅李根大尉，今早已返抵仁川國際機場並接受媒體訪問。歐新社
赴烏克蘭參戰的南韓知名網紅李根大尉，今早已返抵仁川國際機場並接受媒體訪問。歐新社

擁有豐富作戰經驗的南韓知名網紅「李根大尉」日前傳出在烏克蘭指揮特殊偵察任務時負傷，已決定返回南韓接受治療，今天（27日）稍早他已順利抵制仁川國際機場，由於他私自前往被政府列為旅遊警戒的烏克蘭，已違反該國《護照法》，警方也隨即限制其出境，未來將視他復原情況，展開調查。

韓國媒體報導，李根大尉27日上午7時半左右，從仁川國際機場入境，由於李根先前貿然前往烏克蘭，已違反《護照法》被警方列為調查對象，除了將被吊銷護照，恐怕還要面臨有期徒刑1年以下、1000萬韓元以下罰金。

根據報導，身穿卡其色長褲、黑色上衣的李根走出出境大廳時接受媒體訪問，說自己被診斷出雙腿膝蓋十字韌帶撕裂，烏克蘭軍醫建議他回國動手術。另外也表明願意配合警方調查，並坦言自己目前仍持有烏克蘭軍人證件，在南韓接受治療後希望能回到烏克蘭作戰。

李根強調，自己去烏克蘭並非只是為了打仗，而是希望保護人民，自己在當地確實看到了很多犯罪行為，這讓他感到參戰是很好的決定。

影片連結：https://youtu.be/HUAZDsirUzY

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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