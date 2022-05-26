期待過高反而失望？在新疆問題上沉默 聯合國人權高專遭抨擊

正在中國訪問的聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)至今沒有就新疆問題進行正式表態。據一名參與了5月25日人權高專與習近平視訊對話的外交圈內人士向彭博社透露，巴切萊特認為此次中國執行旨在「促進、保護和尊重人權」，而不是進行調查；如果對此次行程期待過高，就反而會導致「失望」。

中國外交部發言人汪文斌在同一天的新聞發布會上指出，巴切萊特的訪問按照「防疫閉環」方式組織開展。這也意味著，聯合國人權高專只會參加由北京官方組織的小範圍會談。中國外交部長王毅則表示，希望巴切萊特的訪問「有助於澄清錯誤信息」。

人權組織則質疑指出，巴切萊特的行程受到嚴格限制，因此無法自由地參觀、訪問那些北京當局不願讓她見到的人物和地點。「人權觀察」組織中國區主任理查森(Sophie Richardson)就說：「巴切萊特接觸的每一個人都會為中國當局知曉，而且這些人也會主動告訴當局曾經和巴切萊特交談。我認為我們可以合理地預期：當局要麼對這些人進行報復，要麼進行監視。」

在接受德國之聲訪問時，流亡挪威的維吾爾語言學家阿尤普(Abduweli Ayup)表示，雖然北京方面不太可能讓巴切萊特知道新疆拘留營的真實情況，但是海外維吾爾人「仍然希望她能站在歷史的正確一邊」。阿尤普說，假如巴切萊特能夠公開表示新疆發生的事情是真實的、或者是部分真實的，那麼維吾爾人將得到更多的國際支持，「我不喜歡聯合國，但我們只有一個聯合國。它並不強大，但它很重要，因為它是唯一的一個。我希望她能有所作為。」

中國方面目前正在利用巴切萊特的訪問來開展自己的宣傳攻勢。聯合國人權高專辦公室在發給「美國之音」的一封電子郵件中澄清指出，巴切萊特在中國的發言已經被中國官媒錯誤引用或者錯誤描述。郵件指出，巴切萊特確實「讚揚了中國在消除貧困方面取得的成就」，但她並沒有像中國央視所報導的那樣，「欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就」；巴切萊特曾說「中國在多邊機構中可以發揮關鍵作用」，但是央視報道的英文字幕卻稱聯合國人權高專「讚揚了中國在維護多邊主義方面發揮的重要作用」。

此外，中國駐伊拉克大使館在推特上表示：「巴切萊特祝賀中國在經濟、社會發展和保護人權方面取得的重要成就。」但實際上巴切萊特所說的是「我們將討論敏感、重要的人權問題，我希望這次訪問將有助於我們共同努力，促進中國和全球的人權。」

按照計劃，巴切萊特將在5月28日結束訪華行程後召開新聞發布會，並將在此後發布一份報告。

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