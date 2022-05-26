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中國伸手南太平洋 國際密切戒備

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中國希望下週於斐濟，與多個太平洋島國簽署安全協議。（網路截圖）
中國希望下週於斐濟，與多個太平洋島國簽署安全協議。（網路截圖）

中國伸手南太平洋！繼中國與索羅門群島簽訂安全協議後，該國更試圖在南太平洋地區擴大影響範圍，與各協議內容，將包括「擴大執法合作，跨國打擊犯罪」、「建立自由貿易區」，中國下週將於斐濟與10個太平洋國家召開外交會議；而澳洲外交部長黃佩妮也將前斐濟，表示「中國的擴張意圖已經相當明顯，澳洲政府也不落人後」。

中國跳島外交

衛報》報導，中國持續擴大在南太平洋地區的影響力，達成全面的經濟安全協議，擴大在該地區的影響力，引發西方國家與澳洲的高度警戒。中國外交部長王毅將於26日起到至6月4日，訪問8個南太平洋國家，並於斐濟召開「中國—太平洋島國」外長會議。

先前，中國已與索羅門群島於4月20日簽署了安全協議，規定「索羅門群島可根據自身需求，要求中國派遣警察、武警與軍事人員等單位，協助維護社會秩序，保護該國人民的生命財產安全」，引發澳洲、紐西蘭與美國的高度警戒，擔憂中國將加劇該地區的緊張局勢。

協議包括軍警合作

此次中國盼能與8個南太平洋國家達成的協議則包含更多內容，包括「擴大執法合作」，建立警務單位合作對話機制；「強化網路安全」，制定全球數位治理原則；「建立自由貿易區」，擴大基礎建設、能源與礦業的合作外，更盼能讓中國企業進行直接投資。

路透社》報導，密克羅尼西亞總統帕努埃洛則向21個太平洋國家發聲明說，中國有意控制太平洋區域，可能威脅該區域的穩定，甚至引發中國與西方國家之間的「新冷戰」局勢，應該予以拒絕。

密國警告中國企圖

帕努埃洛進一步警告，隨著美中的緊張局勢升級，陷入衝突的風險也更高，中國與太平洋的協議，將使雙方關係變得相當緊密，使中國得以控制各國的基礎設施、國防安全與海洋領土等資源，除了影響太平洋島國的主權以外，也會增加中國與澳洲、日本與美國發生衝突的機會。

澳洲外交部長黃佩妮針對中國的協議草案發表聲明說，「中國已明確表達其合作意圖」，但澳洲新政府的意圖也是如此。她近期將於前往斐濟，以便加深與太平洋國家關係。

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