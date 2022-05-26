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非洲清算前朝 甘比亞賈梅遭起訴

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
甘比亞前獨裁者賈梅近日遭國家調查統治時期的罪行。（維基百科）
甘比亞前獨裁者賈梅近日遭國家調查統治時期的罪行。（維基百科）

非洲下台的獨裁者都難逃現任者追殺！甘比亞政府24日宣布，將調查前總統賈梅過去20年專制期間的犯罪行為。賈梅1994年透過政變上台，2016年總統敗選後逃亡到赤道幾內亞，但該國政府仍決定將其起訴。賈梅在位期間曾與台灣在1995年建交，但在2013年片面宣布斷交

追溯獨裁者暴行

根據《半島電視台》與《德國之聲》報導，甘比亞司法部25日宣布將立案調查前總統賈梅在任內包括謀殺、綁架、強暴等263項罪名。這項調查是由現任總統巴羅發動，他先成立調查委員會，將賈梅的罪證蒐集完後，把調查報告送交司法部，正式啟動司法程序。

不過賈梅2016年卸任後，就流亡鄰國赤道幾內亞，而該國並未與甘比亞簽定引渡條約，因此要將賈梅引渡回國審判具有難度。調查報告指出，賈梅22年來以鐵腕統治甘比亞，並以法外的殺戮、軍事統治等暴行手段侵害人權，許多受害者的家屬都希望能對他進行懲處。

不過在非洲，由於國家多有戰亂，民主慣例並未完全建立，因此除波札那、南非等國，其他國家不時仍有政變發生，近年來如南蘇丹、馬利等國都出現政變，或是軍事過渡統治的狀況。在政變過程中，前後任國家領導人常出現彼此鬥爭、開戰與清算的現象，在非洲要和平轉移政權並不容易。

賈梅與我建交又斷交

1995年，賈梅決議讓甘比亞與中華民國政府建交，且2012年訪問台灣，但又於2013年11月14日，無預警宣佈基於國家戰略利益與我國斷交。同日，政府曾派遣特使團前往甘比亞試圖挽回，但因無法見到賈梅而失敗，因此中華民國也在11月18日宣布與甘比亞斷交。

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