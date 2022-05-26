烏克蘭七港口國際運輸海上通道 俄羅斯將開放

俄羅斯國防部周三（25日）表示，將開放七個烏克蘭港口的國際運輸海上通道。在這之前，國際社會對俄羅斯封鎖烏克蘭港口，阻礙運輸引發全球糧食危機的批評聲音愈發強烈。

根據俄羅斯國防部以電子郵件方式發布的新聞稿，國防部官員Mikhail Mizintsev說，包括敖德薩在內的烏克蘭位於黑海和亞速海的港口，做為人道海上走廊，每天上午8時至晚間7時開放。

聯合國世界糧食計劃署署長David Beasley本周稍早曾經批評俄羅斯，說俄羅斯堵住烏克蘭港口，讓穀物由烏國運出的交通受阻，等於是向全球的食物安全宣戰。他表示，43個國家的4,900萬人面臨飢荒。

Beasley在達沃斯的世界經濟論壇上說，在俄烏戰爭之前，全球食物危機就已經發生，烏克蘭的戰事讓問題雪上加霜。