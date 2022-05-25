中國大陸該怕Quad嗎？六大重點一次看

美國白宮試圖證明俄烏戰爭並未分散它對亞洲的注意力，昨（24）日與日本、印度和澳洲舉行四方對話（Quad），強調維持「自由和開放的印太地區」，未說明的優先事項則是對抗中國大陸日漸增強的實力。這個組織的源起和發展如下：

1、Quad再成話題

在美國總統拜登帶領下，Quad展現新動能。四國領導人5月24日聚集東京，宣布一項旨在遏制印度太平洋區非法捕魚的計畫，因外界愈來愈擔心大陸船隻的活動。此前，Quad領導人2021年曾舉行虛擬會議，承諾為印度提供資金，以加快新冠疫苗在亞洲的生產和配送。但在2017年之前，Quad處於休眠狀態，直到碰上想與中國大陸對抗的川普政府助其恢復生機。

2、Quad的起源

2004年印度洋發生大海嘯，美日澳印共同合作，提供人道和災難援助；後來日相安倍晉三呼籲成立更正式的Quad，四國在2007年趁參與東協論壇的間隙會面，同年在孟加拉灣舉行馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演。但在充滿希望的開端後，第二年就分崩離析，此後沉寂近10年。

3、為何搖搖欲墜？

不同的人講法不同。但因為擔心激怒中國大陸，各方對Quad的興趣曾淡掉。前澳洲總理莫里森指責他的前任、會說中文的陸克文採行斷開Quad的政策。但陸克文解釋，事情沒那麼容易：安倍晉三辭職後，Quad在日本失去政壇有力人士的青睞；陸克文2008年以澳洲總理身份訪美時，美方甚至沒提過Quad；以及，那時的印度總理辛格不願參與任何遏制中國大陸的倡議。一直到2017年，日、印由民族主義政府掌權，情況才變了。

4、大陸怎麼看？

大陸痛斥Quad是遏制其全球崛起的機制。中國大陸外交部發言人汪文斌4月曾說，該組織「充斥陳舊、過時的冷戰零和思維，軍事對抗色彩濃厚，有違時代潮流，注定不得人心」。

5、外界的批評？

有人說Quad光說不練，而且缺乏任何真正的制度結構。其他人擔人它最終變成亞洲版北約組織，激怒中國大陸做出反應。

6、Quad的訴求？

昨日峰會提出聲明要建立「自由開放、包容有彈性的印太地區」, 表示有意對一系列全球挑戰採取行動，包括氣候變遷和網路安全等重大問題，以及在基礎設施等特定領域進行合作。這可能是反擊中國大陸的一帶一路。即使Quad對觸動大陸保持謹慎，但它恐怕是亞洲新興策略的一環：先前在2021年，美、英與澳共同宣布成立「AUKUS」三方防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦。