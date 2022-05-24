末日糧食危機？ 世界銀行即時救援

為增進國際貿易、投資綠能及維護食品安全，以協助解決通膨與飢餓危機，以免氣候變遷重創，造成大規模饑荒。世界銀行宣布未來15個月將斥資300億美元保護製造商、期盼各國同心協力，中止糧食短缺與經濟衰退間的惡性循環。

世界銀行祭出政策

根據《世界銀行》5月18日正式宣布，未來15個月將斥資300億美元，以支持製造商、加速各國貿易、支持弱勢家庭與投資綠色飲食和食品營養安全等主軸，解決全球糧食危機。

世界銀行行長大衛•馬爾帕斯表示，為了因應俄烏戰爭帶來的巨變，必須確保未來糧食產量的穩定性，認為各國應同心協力，共同努力增加能源與化肥供應，協助農民增加耕作面積與農產量，並轉化糧食為生物燃料，以及移除任何阻礙出入口貿易的政策。

針對糧食危機，該計畫預計用120億來支持農業與緩解通膨的影響，其餘的187億則涵蓋食品安全、自然資源與社會保護等議題。

英格蘭銀行提警告

根據《英國衛報》，英格蘭銀行行長貝利提出警告，表示全球毀滅性糧食危機與饑荒浪潮將重創全世界。他將糧食危機稱之為「世界末日」(Apocalypse)，並表示該現象揭露全球人類都需面對的「真相」。

安德鲁認為，這波因烏俄戰爭加峻飢餓浪潮的狀況，被大大地低估了，他呼籲各國重新審視糧食危機議題。聯合國秘書長安東尼歐•古特瑞斯則表示，俄烏戰爭造成數以千萬計的人處於糧食危機的邊緣。除此之外，富足的西方國家如英國也面臨緊急的糧食通膨危機。

糧食危機爆發

根據《英國衛報》，大規模饑荒已成全球常態，國與國之間的衝突將使飢荒現象更加嚴峻，根據聯合國糧食及農業組織，俄烏戰爭加速糧食短缺與通貨膨脹，今年三月的全球價格創歷史高點。同時，極端氣候也使農作物產量銳減，形成危機惡性循環。世界糧食計劃署 (World Food Programme) 估計約8900萬人每晚飽受飢餓之苦，非洲薩赫勒 (Sahel)地區現今的饑荒人數為疫情前的十倍。

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