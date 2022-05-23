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IMF警告：別讓全球經濟碎裂化 否則世界更窮更危險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際貨幣基金組織警告，若讓全球經濟碎裂化，世界會變得更窮也更危險。歐新社
國際貨幣基金組織警告，若讓全球經濟碎裂化，世界會變得更窮也更危險。歐新社

國際貨幣基金組織（IMF）警告，不要因為俄羅斯入侵烏克蘭而讓全球經濟碎裂化，聲稱數十年來的一體化進程若遭破壞，世界會變得更貧窮也更加危險。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在30多國限制食品、能源和其他關鍵大宗商品的貿易之後表示，各國應該降低貿易壁壘，以緩解短缺和降低物價。

在本周於瑞士達沃斯舉行世界經濟論壇的前夕，喬治艾娃與IMF第一副總裁Gita Gopinath，以及策略、政策和評估部門負責人Ceyla Pazarbasioglu，在部落格裡共同發表上述評論。

他們說，各國的進口應該多元化，以確保供應鏈安全，並減少中斷所造成的產出損失，20國集團也應該改善處理債務重組問題的共同框架，以協助因應脆弱性。

他們指出，一體化進一步瓦解的代價會很大，「從高收入專業人士、出口行業的中等收入工廠工人，到依賴進口食品生存的低薪工人，各收入層都會受傷。更多的人會踏上危險之旅，到別的地方找機會。」

IMF 俄羅斯

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