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新任澳總理⋯長在社宅、單親媽養大 大難不死後減重變俊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
澳洲新任總理亞伯尼希。擷自Instagram@albomp
澳洲新任總理亞伯尼希。擷自Instagram@albomp

2016年，在澳洲墨爾本人聲鼎沸的一家酒吧裡，中廣身材的亞伯尼希（Anthony Albanese）帶頭唱歌，開心向呼喊他名字的群眾說，「和保守黨鬥是好事」；六年後，雙下巴、啤酒肚、T恤都不見了，身材苗條的他穿西裝、打領帶，戴著時尚的玳瑁眼鏡，今（23）日宣誓就任澳洲第31任總理。

對現年59歲的亞伯尼希來說，人生的轉折點發生在2021年1月、一場幾乎令他喪命的車禍。他的體態現在可用脫胎換骨形容。他回憶說：「我與死於非命僅有一英呎（30公分）的距離。我很幸運。那樣的事對你會有一些影響。」

每日郵報去年底曾報導他少吃碳水化合物和不健康的零食，成功減重15公斤。他早餐吃雞蛋，不吃穀麥片，午餐吃沙拉，晚餐是肉類搭配兩種蔬菜，而非義大利麵或馬鈴薯。

由單親母親撫養成人、在社會住宅裡長大的亞伯尼希說，他決定改變生活型態，要活得健康。與此同時，他改變工黨的戰略，為上周六的勝舉鋪平道路，把執政九年的保守黨趕下台。選前之夜，他在墨爾本演講，邊流淚邊向母親致敬說，他成為總理候選人的事實，證明了母親的「勇氣」。

他還說，這一生都被低估，但他描繪出澳洲的樂觀前景，聲稱會賦予女性權力、認真對待氣候變遷，並在通膨率處於數十年高點之際照顧工薪家庭。

前工黨總理吉拉德的資深顧問、墨爾本大學首席研究員Nicholas Reece說，「亞伯尼希的人生開端很卑微，因此形塑了他的價值觀、生活方式和治理方式」，雖然他是勞工階級出身的死硬左派，但不會成為「激進或革命型」的領導人，而是改革派，「了解政府在改善人民生活所扮演的重要角色」。

三年前，工黨選舉失利後灰心沮喪，亞伯尼希成為黨魁。他刻意避免批評政府的防疫作為，反而是在疫情高峰時與前總理莫里森合作。

選前，他修正策略。工黨不再像2019年時追求激進的變革，而是專注於選民的生計問題，做出具體承諾。

亞伯尼希在周六勝選後演講：「希望今晚有住社會住宅的家庭看到這場勝利，因為我希望父母能告訴他們的孩子，無論你住在哪裡，或來自哪裡，在澳洲，機會之門向我們所有人敞開。」

不過，他接掌的是一個財政赤字膨脹、國債很高的澳洲，物價和利率攀升的速度比實質工資上漲得快。他帶領的工黨無論能否掌握國會多數，未來都必須與中立議員合作，其中包括綠黨，以及支持減緩氣候變遷政策的獨立人士。

亞伯尼希曾是吉拉德少數政府期間的眾議院領袖，談判技巧嫻熟，這可能為他的執政提供助力。

坎培拉大學教授Michelle Grattan說，亞伯尼希學到團結，工黨全都學到了，「如果走上不團結或著眼於短期的道路，最後的處境會很糟。他會相當謹慎，會非常依賴團隊」。

澳洲總理亞伯尼希2020年7月舊照。擷自Instagram@albomp
澳洲總理亞伯尼希2020年7月舊照。擷自Instagram@albomp

澳洲總理亞伯尼希去年車禍後決定生活要變健康。他的晚餐吃肉類搭配兩種蔬菜。擷自Instagram@albomp
澳洲總理亞伯尼希去年車禍後決定生活要變健康。他的晚餐吃肉類搭配兩種蔬菜。擷自Instagram@albomp

亞伯尼希 澳洲 墨爾本

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