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聯合國人權高專抵華 人權團體憂為中國背書

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聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特。路透
聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特。路透

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）週一（5月23日）開始訪問中國，這是自2005年以來，人權事務高級專員的首次訪問，外界擔憂此行可能是對中國的背書而不是針對中國的人權記錄進行調查。

從5月23日開始，為期六天的行程中，巴切萊特將會訪問新疆。此前，其發言人就已經透露，巴切萊特將會訪問維吾爾少數民族地區和廣州，但不會訪問北京。

聯合國人權事務高級專員辦事處去年指出，認為大多數穆斯林維吾爾族人被非法拘留、虐待及被勞動。巴切萊特的辦公室此前表示：「她訪問的目的實際上是側重於與中國當局就一系列國內、區域和全球人權問題進行對話。」而中國方面，則一再否認對維吾爾人有任何虐待行徑。

事實上，這次的訪華行程已醞釀許久。巴切萊特在2018年時曾經說，她希望不受限制地進入新疆。而中國則表示，這次的訪問不應建立在有罪推定的基礎上。目前尚不清楚巴切萊特將可以的訪問權力有多大。。

恐為中國背書

此前，聯合國人權高專辦先遣組已抵達中國，為巴切萊特赴新疆訪問做准備。中國外交部當時表示，人權高專訪問目的是促進雙方的交流與合作。

人權組織擔心，若巴切萊特不對中國施壓，她的訪華報告無法提供當地的全面情況，且可能被中國政府用來為其在新疆的行動辯護。

世界維吾爾族大會在一封信中敦促巴切萊特，確保她的團隊能夠自由行動，進入所有的拘留所拘留設施，並在沒有監督的情況下與維吾爾人接觸。其發言人茱莫泰（Zumretay Arkin) 告訴路透社：「我們擔心此行可能弊大於利。中國可能會利用它來進行宣傳。」

另外，「人權觀察」日前也表示，已和其他人權組織表達了對中國政府將「操縱這次訪問成為公關手段」的擔憂。

人權組織和研究人員指責北京將100多萬維吾爾族人、哈薩克族人和其他少數民族民眾關押在再教育營。中國最初否認存在任何營地，後來又承認它建立了帶有宿舍的「職業培訓中心」，人們可以「自願」登記入住，以學習法律、中文和職業技能。

英、美等西方國家認定中國對維吾爾族犯下了「種族滅絕和反人類罪」，中國則否認這些指控，並堅稱其政策是旨在消除伊斯蘭極端主義，並一再警告其他國家不要干涉其國內事務。

（路透社）

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