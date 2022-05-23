沒那麼容易！ 法國部長：烏克蘭加入歐盟還需要15-20年

法國歐洲事務部長伯恩（Clement Beaune）22日表示，烏克蘭加入歐盟的申請至少需要「15年至20年」才能敲定，這無疑給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）迅速加入歐盟的計畫潑冷水。

根據報導，伯恩22日接受法國「J電台」（Radio J）採訪時坦言「我們必須誠實，如果你說烏克蘭將在6個月或1至2年內加入歐盟，那你就是在撒謊」，並補充「這（烏克蘭加入歐盟）可能需要15到20年，這需要很長的時間」。

此外，伯恩還表示不想給烏克蘭任何「幻想或謊言」，並重申法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）希望創建一種更為寬鬆的「歐洲政治共同體」，稱此可以幫助烏克蘭更快融入歐盟。