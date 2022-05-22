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首位到訪的美國總統 拜登將訪南韓空中與太空作戰中心

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
美國總統拜登21日接受南韓總統尹錫悅的晚宴款待。路透
美國總統拜登21日接受南韓總統尹錫悅的晚宴款待。路透

韓聯社報導，美國總統拜登22日將在南韓總統尹錫悅的陪同下，訪問位於烏山空軍基地的南韓空中與太空作戰中心，拜登將是首位訪問該作戰中心的美國總統。

拜登與尹錫悅21日達成協議，將擴大美韓聯合軍演的規模，並在必要時，美國將在南韓部署戰略核武。拜登訪問南韓空中與太空作戰中心，料將強調美韓兩國已為應對北韓核武和飛彈威脅做好準備。拜登也將與烏山基地的駐韓美軍會面。

南韓空中與太空作戰中心位在地下碉堡，為空中與太空作戰的重要指揮所，尹錫悅是13年來第一位訪問此中心的南韓總統。

在訪問太空作戰中心前，拜登參觀南韓現代汽車集團，與集團董事長鄭義宣會晤。現代汽車集團21日宣布，將在美國喬治亞州投資55.4億美元，設廠生產電動車和電池。拜登22日下午將轉往日本訪問。

拜登 美國

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