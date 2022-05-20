美媒：為減小制裁風險 中共要求官員剝離海外資產

據《華爾街日報》援引知情人士報導，中國共產黨將禁止擢升那些配偶或子女在國外擁有大量資產的高級幹部，以防未來受到類似於目前針對俄羅斯的各類制裁的影響。

據多名知情人士向該報透露，中共中央組織部在3月份發布的一份內部通知，禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產或海外注冊實體的股份。此外，高級官員及其直系親屬也將被禁止在海外金融機構開設帳戶，除非他們有合法的理由，比如學習或工作。

這些消息人士稱，目前尚不清楚上述規定是否具有追溯力，不過一些高級官員的家庭成員已經出售了海外公司的持股，以遵守相關規定。

報導指出，北京目睹了西方國家政府在俄羅斯入侵烏克蘭後對俄實施的廣泛制裁，擔心中國高官在海外的任何財務敞口都可能被當作制衡中國的籌碼。

前車之鑑

烏克蘭戰爭爆發以來，西方國家已對俄羅斯實施了數輪制裁，措施之一是對俄羅斯一些個人的經濟制裁。對象包括政府高官及其家人、與克里姆林宮關系密切的金融寡頭等。總統普亭和外長拉夫洛夫、普亭的兩個女兒和緋聞女友卡巴耶娃、俄國家杜馬中的350名議員、國家安全委員會成員、寡頭富商羅曼·阿布拉莫維奇等人均在歐盟的制裁名單上。被制裁者被禁止入境，海外財產也被凍結，包括銀行帳戶和房產、遊艇等大宗資產。

《華爾街日報》報道稱，習近平希望把中共面臨的地緣政治風險降至最低，擔心如果美國和其他西方大國對中國官員及其親屬實施制裁，有海外資產的官員可能成為拖累，為此出台了上述指示。

知情人士稱，官員們必須簽署承諾書，聲明遵守新規定。此舉將使習近平有更大權力對違反海外資產規定的官員進行處理，違規的幹部可能將按照嚴重違紀追責。今年秋季將舉行的中共20大預計將確認習近平繼續連任。

中共官員通過親屬或借離案公司向海外轉移資產，是長期以來眾所周知的現象，也是習近平反腐運動打擊的目標之一。中國政府為打擊經濟罪犯和官員腐敗展開的「獵狐」和「天網」行動，即在追逃被指非法轉移海外的資產。

而中共最高層領導人親屬的海外資產，則多次成為國際調查媒體關注的對象。2016年美國獨立新聞組織「國際調查記者聯盟」曝光披露各國政要在海外擁有離案資產的「巴拿馬文件」。該文件涉及至少8名現任和前任中國政治局常委的家人，包括習近平、前總理李鵬、前政協主席賈慶林等。多名部級官員也榜上有名。

2020年《紐約時報》曾報導，習近平丶栗戰書與汪洋三名現任中共中央政治局常委的家人與親戚，在香港購買了總值超過5100萬美元的豪宅。

（綜合報導）

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