澳洲大選進入倒數 德國之聲整理「八個重要人物」

澳洲即將舉行大選，德國之聲整理出澳洲大選中，您最需要知道的8個人。

自由黨

1. 現任總理莫里森

無論在澳洲各地或是對華人社群而言，現任總理莫里森是名極具有爭議性的人物．回顧過去三年任期，他從2019年大選中意外連任，創造出了「莫里森奇蹟」，並一度擁有很高的支持度。

莫里森出生於雪梨，畢業自新南威爾士大學，2007年當選眾議員至今，曾經擔任過移民部，社會服務部和財政部等部長職務．他在2018年代理內政部長時，禁止了華為和中興等兩家中國業者加入澳洲的5G網路。

但隨後，除了在他任內，中澳關係日益緊張，引發部分人士擔憂外，澳洲森林大火時他到夏威夷度假，以及澳洲的新冠防疫從2020年的優等生直到2021年疫情轉為嚴峻，並造成缺工，醫療緊張和經濟衰退等問題，都引發民眾的不滿，也讓過去以經濟和防疫成果為主要政績的自由黨，這次選情蒙上一層陰影。

而隨著俄烏戰爭爆發，以及通貨膨脹日益嚴重，導致澳大利亞央行在選前意外升息0.25%，提高了購房者和工商業界的經濟壓力。雖然這項獨立決策與執政黨無關，卻也引發部分民眾反彈。

不過，在個人層面，莫里森仍是相當的有人氣．在過去幾個月的民調中，他個人支持度仍經常領先他的對手工黨黨魁阿爾巴尼斯，顯示不少選民仍對他相當支持。他所在的雪梨庫克選區（Cook），更是自由黨的鐵票區，基乎是篤定能連任。

2. 現任財長費登堡

現任澳大利亞財政部長費登堡，父母來自東歐且具有猶太血統，是自由黨內較為溫和的政治人物，深受許多選民喜愛。生於墨爾本的他，擁有經濟學和法律學位，更曾在美國哈佛大學和英國牛津大學深造，也曾在德意志銀行的墨爾本分部擔任過部門主管。

2010年踏入政壇後，費登堡當選墨爾本庫揚選區（Kooyong）的眾議員至今，目前為自由黨的副黨魁。但根據目前民調，他在本屆的領先優勢非常微弱，有可能被強調重視氣候變化，性別平等等議題的「氣候200」基金會（ Climate 200），所支持的女性獨立候選人瑞安博士（Dr. Monique Ryan）或其他人取代。這些獨立候選人，成為本屆選情的最大變數。

不同於其他政治人物，有著學霸身份和完美經歷的費登堡，高中時曾經說服父母讓他放棄學業，全職去打網球，還曾經兩度代表澳洲參加世界大學生運動會（世大運），是位非典型的澳大利亞政治人物。倘若他順利連任，不少選民也關注他未來是否有機會出任自由黨黨魁，甚至登上澳大利亞總理一職。

3. 現任防長達頓

作為黨內的保守派，澳洲現任國防部長達頓在華人圈最廣為人知的部分，就是他的對華態度相當強硬，甚至比總理莫里森還要強硬。他在過去幾年中，從中國對達爾文港的租借問題，到近期中國間諜船出現在西澳海域，都對中國不假辭色，強烈抨擊中國危害地區安全。

達頓生於昆士蘭，2001年起當選昆士蘭迪克森選區當選眾議員，其後曾在不同時期擔任過就業勞工部長、助理財政部長、衛生部長、體育部長，移民部長、內政部長、以及目前的國防部長等職。

值得一提的是，他一直抱有擔任總理的期待。2018年時，時任內政部長的達頓，曾兩度挑戰當時的自由黨總理譚保（Malcolm Turnbull）。第二次挑戰時，譚保發現自己在議會黨團中已無法取得多數支持，隨即自行辭去總理一職。不過，他最終在黨內競爭時，仍不敵當時的財政部長莫里森，而失去擔任總理的機會。

外界也關注，若自由黨選情不佳，且達頓順利連任的話，是否會在此出馬挑戰黨魁一職。但也有媒體認為，達頓此次的選情有些艱苦，甚至與費登堡一樣，存在著一定程度的落選可能。

4. 現任眾議員廖嬋娥

廖嬋娥是澳大利亞史上首位華裔眾議員，她生於香港，畢業於香港理工大學，1985年獲獎學金後到澳大利亞的樂卓博大學（La Trobe University）留學，並在1992年歸化為澳洲公民，2002年加入自由黨。

廖嬋娥所在的墨爾本奇澤姆選區（Chisholm），是公認的華人聚集區．在2019年的大選中，廖嬋娥以大約1000票的微弱優勢，擊敗了台灣出生的工黨候選人楊千慧。而這場史上首次，當時兩位華人菁英女性的對決，也為人津津樂道．

但值得一提的是，楊千慧這次並沒有再度參選，也讓過去兩位華人女性對決的選戰無法重現。面對極具連任壓力的廖嬋娥，工黨本屆提名義大利裔女性，擁有雪梨大學博士學位的加蘭德（Carina Garland）與之對戰。

而在中澳關係不佳的情況下，廖嬋娥對待中國的態度，也成為輿論關注的焦點。澳大利亞廣播公司報導，在澳中關係問題上，廖嬋娥表示，莫里森政府隨時歡迎與中國恢復對話，也歡迎與中國恢復正常貿易，她說她是建立更強大的澳中關係的最堅定倡導者。

澳洲工黨

5. 黨魁阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）

若工黨勝選的話，阿爾巴尼斯將出任下一屆的澳大利亞總理。但在不久以前，無倫是在澳洲或海外他都是一個沒有什麼存在感的政治人物。他既沒有亮眼經歷，也不具有獨特的人格魅力，在國際上更幾乎毫無知名度可言。阿爾巴尼斯在民調中，個人支持度長期落後於自由黨現任總理莫里森。

澳大利亞廣播公司在關鍵選區詢問選民對阿爾巴尼斯的看法時，最常得到的答案莫非是「是個好人」，「有點平凡」，「不太知名」以及「沒經驗」等評價。

2007至2013年，他曾擔任運輸和基礎設施的部長，並在2013年短暫擔任過副總理一職。2019年工黨意外敗選後，阿爾巴尼斯在沒有對手的情況下，當選為新任的工黨領袖。

雖然同為工黨，但阿爾巴尼斯的對華政策，外界研判會比陸克文時代更為強硬。他已經表明，若是順利執政，他將會出席下周二（5月24日）在東京舉行的美澳日印「四方會談」，並支持英美澳同盟（AUKUS）機制。

另外，阿爾巴尼斯在選前確診過新冠，且在2021的1月初曾經出過一次嚴重的車禍，被一位17歲少年開車撞上，住院了好幾天，差點命喪黃泉。但他成功從兩次個人危機中走出。

6.影子外長黃英賢（Penny Wong）

擁有一半華人血統的黃英賢，是澳洲政壇史上地位最高的華人，同時也是澳洲首位位出櫃的參議員，有可能會成為下一屆澳大利亞的外交部長，這也使得她的選情和動態，成為輿論關注的焦點。

黃英賢出生在馬來西亞，父親是大馬華人建築師，母親是歐裔澳大利亞人。8歲父母離異後，她的母親帶著8歲的黃英賢和弟弟，回到南澳的首府阿德雷德定居至今．黃英賢最終在阿德雷德大學舉得學位，並成為一位律師。

她於1988年加入工黨，並且在2001年起當選南澳的參議員。2007年陸克文勝選出任澳洲總理後，黃英賢被任命為負責處理氣候變化與水源保護事務的部長，也是澳大利亞史上第一位華裔部長。

她後來兼任工黨參議員領袖，在工黨內部是排名第三位的政治人物，2016年起更擔任影子內閣外長。換言之，若本屆選舉工黨勝出，黃英賢將成為下一任的外交部長，此事也已獲得工黨黨魁阿爾巴尼斯點頭。

而具有華裔血統的她，目前對中國的態度比起過去的工黨政府更為強硬，外界也很期待他的對華政策。她在選舉期間多次抨擊自由黨政府，並未妥善處理好索羅門群島與中國的安全協議，並認為這是二戰之後澳洲最嚴重的外交失誤。

7. 挑戰者陳莎莉（Sally Sitou）

陳莎莉是首次參選的華裔政治素人，她擁有雪梨大學商學院博士學位，在金融業擔任研究人員。陳莎莉的父母雙方都是寮國華人，並在越戰之後逃到澳洲．這次陳莎莉將在雪梨都會區西部的瑞德（Reid）選區，對戰同樣是高知女性的現任眾議員馬丁（Fiona Martin）。

根據2016年人口普查結果，該選區的居民只有43.7%是在澳洲出生，且多達18.1%的人有華裔血統。她的對手，馬丁在上次2019年大選首次步入政壇。作為希臘移民第三代，馬丁是有20年從業經驗的心理學家，並開設了自己的精神科診所。所以這次的對決，也被視為是兩位高學歷女性之間的對決。

澳洲公共媒體《SBS》報導，面對中澳關係不佳的結果，陳莎莉認為應該謹慎處理，「莫里森已先後激怒法國、中國和所羅門群島，澳洲需要更願意溝通的領袖和外長」。

她亦提到，作為候選人，她為可以代表本地華人社區而自豪，而華人移民與中國共產黨是兩回事，澳中關係與華人及主流社會的關係也不能混為一談。

8. 人氣王陸克文（Kevin Rudd）

精通中文，曾在台灣師範大學讀書的前總理陸克文，是華人世界最為人熟知的澳大利亞政治人物。他在2013年工黨敗選後離開政壇，並自2014年10月起，擔任美國非營利組織亞洲協會（Asia Society）的負責人。

他在2010年從歷史上人氣最高峰的總理之一，突然在一夜之間被黨內人士換掉後，引發了工黨支持者的憤怒，並間接導至工黨在2013年輸掉聯邦大選，且一路在野至今。但他下台後人氣不減，是工黨候選人喜愛的人氣王，受到不少工黨選民，特別是華人選民的喜愛。

值得一提的是，陸克文在今年3月出版了新書《可以避免的戰爭：美國與習近平領導下的中國之間災難性衝突的危險》，強調美國若是與中國爆發全面戰爭的後果，將會嚴重得令人難以想像。而隨著這本新書的出版，他在選前也在全澳巡迴演說，發表他對時局的看法。

陸克文近期不斷砲轟自由黨的外交政策，同時也批評中國無意改善與澳洲的關係。《SBS》報導稱，陸克文在澳洲國立大學舉行的一場活動中說，「如果中國確實有意重設與澳大利亞之間的關係，實在沒有比與所羅門群島簽訂協議更加愚蠢的舉動」。

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