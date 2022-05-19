攝氏50度高溫襲南亞 熱中暑2500人死

地球發燒，弱勢民眾成最大受害者。南亞近日陸續傳出史上最高溫度，巴基斯坦城市上週日溫度來到攝氏50度。專家指出，從中顯現氣候變遷帶來的高溫已無法避免，而其中最大的受害族群則是老弱婦孺與貧窮的人。

人命與設施流失

據《山巒協會》報導，今年4月，印度西北部與中部出現120年最高溫紀錄，5月16日，印度北方邦出現49°C高溫，鄰國巴基斯坦的雅各布阿巴德也同樣出現49°C。高溫帶來的衝擊，除了造成馬哈拉施特拉邦30人死於熱中暑，巴基斯坦更因為冰川融化導致洪水沖垮大橋，脫水的鳥類更直接從天而降。

2015年，熱浪襲擊南亞，因為高溫以及制度缺乏應變，造成2,500人死亡，不久後，巴國克拉蚩也傳出700人死亡。有鑑於此，《刺胳針》期刊近期已將2項與高溫有關的指標納入其「健康與氣候變遷倒數」中。

不尋常的高溫

印度理工學院大氣科學中心專家阿邱塔拉奧指出，「任何人雖都知道未來的氣候會是如此，但是對於出現熱浪的大部分地區來說還是不尋常的。」

2017年，國際環境研究與公共健康期刊指出，最容易受到高溫衝擊的族群為老人、幼童、孕婦、貧民窟民眾、農民以及取得家用設施、水與衛生資源較少的人。印度公共衛生研究所主管迪利普·馬瓦蘭卡表示，「每個城市都應該設置高溫行動計畫並指派官員負責，問題是健康官員工作量太多，健康體制人力不足。」

缺水難擋霍亂

據《CNN》報導，巴基斯坦霍亂疫情，最早是4月17日從西部的俾路支省傳出，之後超過2,000人被感染並造成6人死亡。當地民眾表示，一直無法取得乾淨飲用水，今年缺雨造成鄰近池塘乾涸，唯一的水源更是管線受到污染的水。

這場霍亂疫情爆發之際，巴基斯坦正面臨嚴重缺水，巴國氣象局也指出，從5月開始一直出現的熱浪。上週日，雅各布阿巴德溫度又升高到攝氏50度，本月該市的平均高溫已來到45度。

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