中國是中東新麻吉？ 僅經濟戰略合作

隨著美國減少對中東地區的支持，權力真空後接班人竟是中國？北京當局與海灣國家如沙國、阿聯酋等美國長期合作夥伴，已達成經濟與戰略協議，也與伊朗關係密切，令人擔憂其地區霸權野心的展現。但據中東媒體分析，中國插手興趣不大，原因包含不願意涉入地緣衝突、投資局勢不穩定的地區，故在經濟戰略合作以溫和穩定的海灣國家為主。

中東開始跟中國友好

卡內基國際和平基金會近期就談到，美國逐漸收回在中東地區的掌握力道，留下的權力真空不小，而好巧不巧，北京當局與沙國、阿聯酋等美國長期合作夥伴，最近達成重要的經濟與戰略協議。

外媒也提到，中國與伊朗關係密切，近期還訪問伊朗總統賴西及高級官員，國防部長阿什蒂亞尼、武裝部隊參謀長巴蓋里等人，據巴蓋里所說，雙方同意了聯合軍演、戰略交流、軍事訓練等雙邊合作，德黑蘭當局對中國現代化武器相當感興趣，從1980年代起中國就有出售軍武給伊朗的傳統，若核協議恢復解放伊朗更多國防採購資金，他們對中國依賴性將更強。

經濟戰略合作優先

毫無疑問中國在中東地區的足跡越來越大，頻頻動作都引起美國擔憂：中國是否透過硬實力展現他們對該地霸權的野心？但據中東媒體《阿拉伯新聞網》分析，事實不然，中國只是側重經濟影響力，做出符合自身利益的決策。

中國過去十年來，主席習近平與外交部長王毅多次出訪中東，利用外交推動當上中東最大的直接投資外來國，特別是海灣國家的最大貿易夥伴，中東與北非多數阿拉伯聯盟成員國都加入了中國的一帶一路版圖規劃，像是杜拜這樣的貿易轉運關鍵站（60%前往歐洲與東非的貿易都經過），讓中國重視合作的必要性。

另一方面，中國3分之1的能源進口也都來自海灣聯合會國家，最大宗就是沙國，2019年雙邊貿易額超過720億美元。

不插手局勢不穩的中東

簡言之，中國關注中東世界的市場開發以及貿易樞紐，而中國身上也有中東世界需要的，除了是全球最大的石油進口國，海灣國家近年來更強調投資多元化，盼逐漸擺脫對石油出口的依賴性，而中國的技術（如5G、工業）也是海灣國家學習的對象，雙方單純考慮經濟、投資戰略就有合作的必要。

中國會不會藉由經濟與外交合作插手地緣權力？《阿拉伯新聞網》分析，中國不會投資不穩定的國家，像是敘利亞與伊朗，也不願涉入紊亂的地緣政治，只做到單純的雙邊外交維持（如與伊朗），且外交與實際經濟投資分得很明確，中國傾向選擇穩定且國際關係溫和的海灣國家。

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