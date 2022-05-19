印度空汙死亡全球第一 年死220萬人

印度的空汙死亡人數名列全球第一！根據最新《柳葉刀》醫學期刊的研究，2019年全世界約有900萬人死於汙染，其中光是印度就佔了220萬，包括空汙160萬與水汙染超過50萬人，而汙染大多發生在中低收入國家，排名第二的中國也有210萬人。研究建議，印度應該以中央統一的系統，全面性的解決問題。

印度第一、中國第二

根據《英國廣播公司》報導，權威醫學期刊《柳葉刀》近日刊出最新的研究，他們根據模型計算，發現2019年全世界共有900萬人死於汙染，雖然因極端貧窮產生的汙染減少，但工業、有毒化學物的汙染卻大量增加。其中，印度更高達220萬人因汙染死亡，裡面超過160萬人是因空汙死亡，超過50萬人是水汙染死亡。

排名第二的中國也有210萬人。該研究指出，印度的傳統汙染產業在2000年占GDP的3.2%，此後雖然逐年減少到2019年的1%，但化學汙染、鉛汙染等新興汙染源的數量大量增加，成本將耗損GDP的1%。研究內文也提到，印度政府雖然有推出龐大的計劃，卻沒有中央化的系統可以有效統籌，導致處理汙染缺乏效率。

平均壽命少9歲

印度是全世界汙染最嚴重的國家，北部超過4800萬人面臨「全世界最嚴重的空汙」，根據《英廣》另一篇報導，芝加哥大學能源政策研究所的研究指出，印度大城德里的居民，其人均壽命會因為空汙減少9歲；印度的空氣微塵量更高達70.3 µg/m³，遠高於世界衛生組織要求的10 µg/m³。

《印度時報》則提到，民眾因為空汙死亡的原因有極端貧窮（室內空氣汙染與水汙染）與工業汙染，而汙染仍舊是世界上致死率最高的環境風險，尤其是在缺乏管理、環境法規的中低收入國家。

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