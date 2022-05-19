思科警告營收下滑、歸咎陸封控 眾家網路股跟著嚇趴

美國網路設備大廠思科（Cisco）18日警告，中國大陸防疫封控和其他供應鏈受擾因素將導致本季營收下滑，同時調降全年財測。這項消息嚇壞投資人，拖累思科盤後股價一度重挫19%，點燃市場對經濟危脆可能衝擊科技支出的廣泛疑慮。

思科預估截至7月止的本季營收下滑1%至5.5%，遠遜於原先預期將成長約6%。

思科18日盤後股價跌幅稍後收斂至12.8%至每股42.15美元，截至收盤時今年來累計已下跌24%。其他網路相關業者股價也跟著重挫，瞻博網絡（Juniper Networks）盤後重挫達9.6%，博通大跌4.3%，Ciena一度跌12%。

華爾街的主要疑慮在於，思科黯淡的財測是否代表客戶正縮減支出。不過，思科表示，供應鏈受擾才是主要問題，而非客戶縮減支出。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）表示：「儘管營收數字欠佳，原因卻很簡單。客戶當前並未發出任何實質改變訊號，我們的財測不是反映需求問題。」

羅賓斯坦承思科對在中國大陸的生產如此廣泛的關閉沒有防備，「我們對一個國家這樣停擺沒有因應計畫，因此需要一些時間克服並創造地緣韌性，但我們的團隊現在正全力投入解決」。

羅賓斯說：「現在傳出上海將在6月1日開放，我們不清楚這確切的意思」，重啟之後，「將爭搶港口運能、空運運能」。

思科是企業網路和其他網路主幹的設備製造大廠，被視為是企業基礎設備支出的晴雨指標。

和許多科技公司一樣，在俄羅斯入侵烏克蘭後，思科開始切斷與俄國的關係。思科表示，在俄國和白俄羅斯中止業務，導致上季營收損失約2億美元；無法從中國大陸取得電源供應器，導致上季營收損失3億美元。思科主管說，就算中國大陸中止封控，問題也不會立刻獲解決。

最新的財報基調三個月前明顯不同，當時思科表示訂單連續第三季成長逾30%。此後，投資人日益擔心通膨和經濟成長減緩疑慮將使客戶更加謹慎。思科說，上季訂單增加8%。

思科說，扣除特定項目後，預估本季每股盈餘76美分至84美分，低於分析師平均預估的92美分。

展望全年，營收將成長2％至3%，低於先前預估的6.5%

思科說，在截至4月底的上季營收為128億美元，與一年前持平；扣除特定項目後的每股盈餘87美分。分析師原先預估營收133億美元、每股盈餘86美分。