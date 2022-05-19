來真的！土耳其阻擋北約立刻就瑞典芬蘭加盟案開啟談判

瑞典與芬蘭18日正式遞交加入北大西洋公約組織的申請書，但土耳其據報出手阻擋加速處理兩國加盟案的初期步驟，並要求瑞典與芬蘭引渡「恐怖分子」，還要北約尊重安卡拉當局所關切的問題。

Politico EU與衛報報導，厄多安向麾下正義發展黨（AKP）議會黨團發表演說時指出，北約必須尊重土耳其的保留態度，「向庫德工人黨/人民保衛軍（PKK/YPG）恐怖組織提供各式各樣的支持，還要求我們支持加入北約，至少可以說是自相矛盾」。

厄多安表示，安卡拉曾要求瑞典交出30名「恐怖分子」，卻完全沒用，「你們不會把恐怖分子交給我們，卻會起身跟要求我們支持加入北約。北約是一個安全組織，一個安全組織，所以我們不能對剝奪這個安全組織的安全說『好』」。

北約擴大必須得到全體30個成員國的同意，接著由各國議會進行批准，整個過程可能需要長達1年。據多分報導引述的外交消息人士說法，土耳其阻擋北約大使團就立刻開啟瑞典與芬蘭加盟案的談判進行表決，顯示兩國加入程序的第一階段可能花上比北約規劃的2周要更長的時間。

據悉，除了土耳其外，所有北約成員國大使都願意支持就芬蘭與瑞典加盟案開啟談判的決定。不具名外交消息人士告訴《德國之聲》，可以明顯看出問題不會在北約大使團的層級得到解決，意味著更高層的官員將不得不設法達成共識。

據指出，盟國將靜候芬蘭、瑞典與土耳其三國透過談判解決問題，並希望芬蘭與瑞典將在6月底的馬德里峰會取得所謂的北約受邀國身分（NATO invitee status）。