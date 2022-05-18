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拜登亞洲行前 美中外交高層通話

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文。路透社
白宮國家安全顧問蘇利文。路透社

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，國安會表示，討論議題包含區域安全和非核擴散，也談烏克蘭戰爭和「美中關係的特定議題」。

國安會表示，這次通話是延續3月14日兩人在羅馬的會晤；但白宮並未說明何謂「特定議題」。

美國總統拜登20日將出發訪問南韓和日本，這是拜登就任總統以來首趟亞洲行，將在日本公布籌備半年的印太經濟架構（IPEF）；蘇利文與楊潔篪此時通話備受關注。

蘇利文3月與楊潔篪舉行「7小時密集會談」，美國政府資深官員轉述，美方高度憂慮中俄此時的結盟，並預告中方援俄的「可能後果」；此外，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，並關切北京在台海的挑釁舉動。

國安會 楊潔篪 美國

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