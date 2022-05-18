與習近平通電話 小馬可仕要讓對華關係上新台階

上星期以壓倒性優勢贏得總統選舉的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）周三表示，他當天與中國主席習近平舉行了「內涵非常豐富」的電話會談，習近平向他保證支持他的「獨立外交政策」，並同意更全面對話。

小馬可仕現年64歲，其父曾任總統，以鐵腕治國著稱。小馬可仕說，在通話中，習近平還稱讚了他已故父親在開啟中國和菲律賓這個前美國殖民地之間的外交關係方面所起的作用。

「解決任何現有分歧」

小馬可仕在一份聲明中表示，「面前的道路是擴大我們的關係，不僅是外交關係，不僅是貿易關係，而且是文化關係，甚至是教育關係、知識關係、健康關係，解決我們現有的任何小分歧」。

這位菲律賓當選總統稱，在電話會談中，他對習近平說，「無論兩國間有什麼衝突或難題，我們都決不能讓它們有任何歷史意義」。

近年來，菲、中兩國因北京對幾乎整個南中國海的主權聲索及其海警隊和捕魚船隊的強勢行為而關係緊張。每年，至少有價值3.4萬億美元的貨物經由南中國海運輸。

不少分析家預期，小馬可仕會尋求同北京建立更強有力關係。不過，他們指出，在這個和美國有著歷史性緊密聯繫的國家，保持與國防盟友華盛頓的密切關係對確保軍方和公眾的支持至關重要。

「不忘初心，把握大勢」

中國駐馬尼拉大使館在一份聲明中說，小馬可仕與習近平的電話交談側重於雙邊關係和區域發展。根據該聲明，習近平在通話時表示，要傳承好中菲友誼，不忘初心，把握大勢，寫好新時期中菲有好的大文章，把友好合作「一張藍圖繪到底」。

小馬可仕上周以近59%的選票當選下屆總統，成為該國自1986年發生推翻其已故父親20年獨裁統治的革命以來，以絕對多數勝選的第一人。他將於6月下旬上任。

中國是最早向他祝賀的國家之一。

某些「歷史因素」可能構成挑戰

白宮印太地區協調員坎貝爾（ Kurt Campbell ）上周表示，美國將尋求與菲律賓新政府盡早接觸。他同時指出，某些「歷史因素」可能構成挑戰。

馬可仕透露，在此次通話時，習近平表達了私下交談的意願。馬可仕稱：「我們都期待進一步對話。他說，我們應兩人談，不需要其他人。」

（路透社）

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