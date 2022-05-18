伊朗離核武不遠？以色列再發警告

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）周二（5月17日）表示，伊朗正在納坦茲（Natanz）核電站附近新建的地下基地研制先進的鈾離心機，他給出的數字似乎超過了聯合國監管機構公布的數字。

路透社報道稱，甘茨當天在特拉維夫附近的賴希曼大學發表講話時指出：「伊朗正努力在其核設施中製造和安裝另外1000台先進的IR-6型離心機，包括在納坦茲附近的地下場所建造新設施」。聯合國國際原子能機構（IAEA）在今年3月發布的一份報告中介紹，伊朗已經安裝或計劃安裝總共三套IR-6級聯，相當於約660台機器。報告還稱，伊朗已大幅增加高濃縮鈾庫存，比以往任何時候都接近擁有足夠的近武器級材料來制造核武器。

另據半島電視台和《以色列時報》報導，甘茨周二還表示，伊朗「距離積累足以制造首顆核彈所需的裂變材料已經只有幾周的時間，它擁有60公斤豐度為60%的材料，並可生產豐度為20%的金屬鈾，此外，它還阻止國際原子能機構訪問這些設施。」

備受關注

離心機是進行鈾濃縮的關鍵設備，主要用來分離和提純用以核電站發電和制造核武器的主要材料。去年4月，伊朗宣布啟用先進離心機提煉濃縮鈾。總統羅哈尼當時強調：「我們所有的核活動都是和平的，是用於非軍事的目的。」

伊朗在這一領域的進展一直受到世界大國的關注。美國、英國、德國、法國、俄羅斯和中國正試圖恢復與伊朗在2015年達成的核協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會解除對伊制裁。甘茨周三訪美，將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面，據悉，伊朗核問題也將成為雙方討論的重點。美國方面之前也多次表達了對伊朗接近擁有製造核武器能力的擔憂。

國際原子能機構負責人格羅西（Rafael Grossi） 上個月證實，伊朗已經在納坦茲地下建立了一個新的離心機車間，這顯是然為預防襲擊而采取的一項措施。由於核協議的不確定性，納坦茲已經兩次成為破壞攻擊的目標，德黑蘭將攻擊歸咎於以色列。

以色列一直認為一個擁有核武器的伊朗會對其構成生存威脅。在周二的講話中，甘茨再次暗示以色列的立場：如果恢復伊核協議的談判失敗，以色列準備採用軍事手段阻止伊朗獲得核武器。就以色列和伊朗之間的局勢，他指出：「通過在國際社會的領導下開展多層面的施壓行動，可以防止未來可能發生的戰爭，或者降低相關代價。」

（路透社，半島電視台，《以色列時報》）

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