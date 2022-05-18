求安全瑞、芬入北約 歐洲更趨兩極化

瑞典與芬蘭18日正式申請加入北約，成為俄烏戰爭後最熱門的議題。這兩個北歐國家一直都是北約親密的夥伴，在俄國出招後，歐洲更趨於極化，兩國都更擔心形單影隻，加入成必然之舉。雖然土耳其以這兩國包庇恐怖組織（反土國團體）為由阻擋，但後續應該是條件交換的談判。未來歐洲恐邁向兩極化：親西或親俄。

瑞典與芬蘭18日正式送出加盟北約的申請，也獲得多數北約成員國的歡迎。據權威政治網《Axios》報導，這兩個北歐國家加入北約是可預期的，瑞、芬一直以來都是北約親密的合作夥伴，只是官方形式上並非北約成員國，正式加入的好處與誘因很直觀：北約創始條約的核心第五條規定，攻擊聯盟任何成員國，都將被視為對所有成員的攻擊。

瑞典、芬蘭過往未直接加入的原因眾多，包含考量到怕挑釁俄國，地處相對安全的斯堪地那維亞半島，奉行軍事安全、外交獨立、主經濟發展，且不太願意與其他歐洲國家分攤經濟負擔或是難民議題，但在俄國入侵烏克蘭後，人人自危、觀念急轉彎。

懼俄，人人自危

瑞典首相安德森提到，俄國的入侵破壞了瑞典周遭的歐洲安全秩序，若瑞典是波羅的海地區唯一一個非北約國，將會處於危險地位；芬蘭總統尼尼斯托更直接挑明說，俄國的入侵證明，他們不在意身後沒背景的國家，「我們現在看到的歐洲、甚至世界更趨分裂，中立地帶越來越少，獨立於兩者（指北約與俄國）之間的空間沒了！」意即歐洲走向極化。

至於這兩國的加盟順利與否，雖然近期頻傳土耳其高呼反對，但據土耳其權威媒體《每日晨報》分析，土耳其不會誓死當阻擋兩國的守門員，首先要強調的是「土耳其不反對北約東擴」，甚至支持北約擴張，土國只是逐漸厭惡北約成員國對他們的冷漠，面對到土國切身相關的國安議題，盟國並不會像對其他國一樣上心。

土耳其不爽

土國提出的反對理由「瑞典、芬蘭包庇恐怖組織」就是一大原因，兩國一直都支持庫德斯坦工人黨（PKK）、葛蘭主義恐怖組織 （FETÖ）、革命人民解放陣線（DHKP-C）等，這些團體都高舉反土耳其大旗。

據《全球新聞網》報導，雖然土國總統艾爾段展現強硬態度，分析師推測，這只是為談判爭取籌碼（像是土國多次呼籲的政治犯遣返），土國目標也只是想打擊這些恐怖活動，最終應該還是會站在北約擴張的立場、支持新成員加盟，只是談判時間多久很難說，倒是芬蘭總統尼尼斯托很有信心，他表示與艾爾段談過，只要積極對話，能取得土國的「加盟贊成票」。

未來歐洲態勢

至於瑞典、芬蘭加入北約後，最直觀的改變會是北約與俄國的邊界長度擴增一倍，這兩個軍事大團體會加深歐洲的極化，但不一定會讓歐洲火藥庫越演越烈。光看俄國總統普丁日前的態度，相對烏克蘭事件顯得很平和，他認為北約與北歐這兩國的關係一向親密，加盟後的擴張對俄國沒有實質影響，但若聯盟將軍事設施擴展到這些地區，那俄國不會坐視不理。

雖然必會引起俄國的注意力，但此前《新東歐洲網》就分析過，瑞典與芬蘭加入北約會配合聯盟的標準：提高國防資金預算，兩國都擁有良好的經濟與不俗的軍事武器生產能力，實際上各自的現代化軍事比波羅的海諸國還強，特別反應在空軍與海軍上，這兩個新成員國能加強北約在北歐防線的防禦力量，同時這兩國對聯盟在當地部署軍武的意願都不高，挑釁俄國的機率不高，在極化的歐洲版圖下，對北約有好處。

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