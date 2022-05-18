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拜登訪韓期間⋯北韓核試機率較低 洲際飛彈機率高

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
國家安保室第一次長金泰孝18日針對拜登訪韓進行簡報。歐新社
國家安保室第一次長金泰孝18日針對拜登訪韓進行簡報。歐新社

韓國國際廣播電台報導，韓國總統室18日表示，尹錫悅美國總統拜登將於21日下午舉行約90分鐘的韓美峰會。會談將在位於首爾龍山的總統室5樓辦公室舉行，拜登將是首位訪問龍山總統室的正式外賓。

國家安保室第一次長金泰孝當天在龍山總統室召開的記者會上具體介紹了韓美峰會的日程。金泰孝表示，拜登總統以三天兩夜的日程訪問韓國。20日下午抵達韓國後，21日將訪問首爾銅雀區顯忠院，隨後在龍山總統室舉行韓美峰會和聯合記者會，並出席正式晚宴。兩位元首將主要討論經濟安全和國家安全問題。

針對拜登訪韓期間北韓發起挑釁的可能性，金泰孝介紹說，北韓截至週末進行核試驗的可能性相對較低，但發射洲際彈道導彈（ICBM）的準備工作已進入收尾階段。金泰孝表示，韓美正在準備「B計畫」，以應對北韓在拜登訪韓期間進行挑釁。

金泰孝還說，拜登訪韓將成為韓美同盟強化為綜合戰略同盟的契機。其間韓美保持了軍事同盟和經濟同盟關係，此次或將進一步發展成為技術同盟。

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