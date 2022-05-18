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北韓駭客潛伏國際 為發展核武籌資

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。美國官員17日警告說，目前北韓IT員工偽裝成其他亞洲國家的員工，自西方各國承接工作，為該國籌措軍事經費。（網路截圖）
示意圖。美國官員17日警告說，目前北韓IT員工偽裝成其他亞洲國家的員工，自西方各國承接工作，為該國籌措軍事經費。（網路截圖）

僱用北韓駭客，恐為該國核武籌備資金！美國官員17日警告說，目前北韓IT員工偽裝成其他亞洲國家的員工，自西方各國承接工作，為北韓當局籌措軍事經費。同時，隨著美國總統拜登於本週會晤南韓領導人，預計北韓也會發起下一波洲際導彈實驗以示抗議。

駭客潛伏成隱憂

路透社》報導，美國國務院、財政部與聯邦調查局的聯合報告指出，北韓專家正偽裝成其他亞洲國家的IT產業員工，從美國、歐洲等地承接工作，旨在隱藏真實身分詐取經費，強調「大部分的經費都被北韓政府拿走了」，而且可能被用來進行核彈與遠程導彈的研發。

美國官員們警告企業說，要做好員工的背景調查，避免無意中雇用北韓員工，指出「這些隱藏駭客多駐紮於中國與俄羅斯，少數則在非洲與東南亞展開行動」。官員們還表示，僱用和支付此類工人的公司，可能會因此面臨法律裁罰的後果。

北韓籌備遠程飛彈

而北韓近年頻頻展開飛彈實驗，大秀軍事肌肉，而近期將再有下一波的導彈試射計畫。《CNN》報導，隨著美國總統拜登將於19日前往南韓與該國總統尹錫悅會面，後續與日本、澳洲與印度領導人會晤，引發北韓的高度警戒。

有美國官員指出，衛星偵測發現，北韓首都平壤附近的飛彈發射場出現人員、載有燃料與發射器具的運輸車輛來往的跡象，預計未來2到4天內將進行新一波的洲際導彈試驗。

美國軍情機構更指出，評估北韓當局也正在進行首次的地下核彈實驗，如果北韓真的再度進行試驗，將是該國第七次進行地下核彈的相關實驗，也是自 2017 年停止核實驗以來的重啟行動，引發國際高度忌憚。

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