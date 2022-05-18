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經濟抗中? 南韓新政府決定加入「印太經濟框架」
韓國國際廣播電台報導：南韓政府決定以創始成員身份加入美國推動的地區經濟合作構想「印太經濟框架」（IPEF）。
據總統室18日消息，總統尹錫悅預定24日出席以視訊會議方式在日本舉行的宣布啟動「印太經濟框架」峰會。
美國總統拜登訪問韓國後即將前往日本訪問，拜登將在日本主持該項會議，並將正式宣布開始進行啟動「印太經濟框架」的協商。
尹錫悅21日將在首爾首次與拜登舉行韓美峰會，屆時將對啟動「印太經濟框架」表示積極支持並宣布韓國將參加該框架。
拜登訪問韓國後，將於22-24日前往日本訪問，訪日期間將宣布啟動「印太經濟框架」，目前正加快與相關國家的協商速度。
尹錫悅16日在國會首次發表施政演說時表示，將與本周訪韓的拜登總統就通過「印太經濟框架」強化全球供應鏈合作的方案進行討論。這事實上等同於表示韓國將加入該框架。
外交部長官朴振17日在國會外交統一委員會中表示，韓美很可能將在首腦會談中就「印太經濟框架」問題進行討論，拜登總統訪問韓國後，將在日本舉行的會議中宣布啟動「印太經濟框架」。
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