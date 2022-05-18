13國支持台出席WHA 中美對峙仍待討論

台灣參與WHA有譜？美國國會近日通過法案，致力協助台灣重獲WHA觀察員身分，但此舉卻被中國指稱是「粗暴干涉中國內政」。世衛首席法律顧問索羅門17日證實，目前有13個世衛成員國支持台灣出席WHA，且將於22日進行討論是否排入議程。然而若中國再度強力打壓，台灣參與WHA的機會仍很渺茫。

多國支持台灣加入

《路透社》報導，第75屆世界衛生大會（WHA）即將於22日瑞士登場，索羅門證實說，已收到13個世衛成員國支持台灣參與WHA，並提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議案。他指出，世衛總務委員會在討論後，考量是否將建議排入議程。

索羅門提到，這份提議已根據流程被收下，總務委員會於22日進行討論，接著向全會提出建議，由全會決定是否排入議程。至於中國動向也備受關注，而世界衛生大會會務的處長阿姆斯壯表示，目前尚無法確定中國代表是否參加。

交夾於中美之間

美國國會近期通過友台法案，要協助台灣重獲WHA觀察員身分。法案表示，台灣是全球衛生模範貢獻者，提供超過80國國際醫療及人道援助，更呼籲「無端將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球公衛的危險。」台灣總統府發言人張惇涵也隨即回應說，感謝友邦與全球民主夥伴發聲力挺台灣。

但此舉卻挑動中國政治的敏感神經，《新浪財經》報導中國外交部發言人趙立堅對此法案表示，相關法案嚴重違反一個中國原則，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，相當於「粗暴干涉中國內政」，對此表達不滿，更呼籲不當幫助台灣拓展國際空間，將「進一步損害中美關係與台海和平穩定」。

台與世衛的恩仇錄

台灣於1971年退出聯合國後，也被要求退出旗下的世衛組織。1972年世衛大會就決議以中國取代台灣的地位，而長年下來台灣都無緣參加世衛大會。直到前總統馬英九上台後，中台關係稍微緩解，台灣才於2009起連續8年都受邀以觀察員身分參與WHA；後續因為蔡政府上台，台灣再度遭到中國打壓，台灣自2017年至今未能獲邀參與WHA。

隨著中美日漸加深政治衝突，台灣加入WHA的曙光卻愈來愈大。美國國務卿蓬佩奧曾於2020年3月發言說，會全力協助台灣在WHA「扮演適當角色」。當時的美國總統川普曾痛批世衛防疫失敗，並凍結美國向世衛繳納的會費。

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