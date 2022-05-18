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恐怖分子稱效忠IS 印尼現恐攻陰影？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印尼近日發現有恐怖份子與IS串聯，引發外界疑慮。（網路圖片）
印尼近日發現有恐怖份子與IS串聯，引發外界疑慮。（網路圖片）

伊斯蘭國（IS）將會在印尼死灰復燃？印尼反恐特種部隊17日逮捕22名恐怖份子，他們表示對IS第三代領導人庫拉希效忠，這也讓外界擔心2019年遭到剿滅的IS會在其他伊斯蘭國家捲土重來。印尼在2002年的恐攻曾導致至少202人死亡，且境內本來就有極端分離主義者作亂。

根據《Rappler》與《雅加達時報》報導，印尼的反恐特種部隊「88特別分隊」近日在蘇拉威西島中部逮捕22名恐怖份子，他們向IS第三代哈里發庫拉希宣示效忠，且可能與印尼在地的恐怖組織「東印尼真主戰士」有關聯。不過當地輿論分析認為，印尼近年來恐攻數量顯著下降，應不用太擔心。

由於印尼也是伊斯蘭教大國，在IS於伊拉克一帶興風作浪時，至少有1100名印尼人投奔IS，替他們打所謂的「聖戰」。雖然IS在2019年被庫德族、敘利亞與土耳其軍隊等勢力消滅，但其殘黨也趁機轉移到北非等受戰亂、貧窮影響甚鉅的國家，化整為零並繼續作亂。

由於印尼在2002年曾於峇里島遭到炸彈恐攻，造成至少202人死亡，當時也是由「伊斯蘭祈禱團」策畫，此組織也曾在印尼首都雅加達放置炸彈，還好並未造成嚴重傷亡。

雖然近年來相關恐攻活動已逐漸消停，外界仍擔心IS持續與各地恐怖組織、分離主義份子串聯，讓恐怖主義的威脅再起。

為了因應恐攻，此次負責抓捕恐怖份子的「88特別分隊」是由美國與澳洲合資，協助印尼成立的特警隊。由於印尼的島嶼眾多，橫跨太平洋西南部，許多島嶼也是恐怖組織的絕佳藏身之地，所幸周圍如澳洲等國家均會協助印尼反恐。

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