快訊

基隆2歲男童死後3日 父今還原實際真相：都在等救治

人為故意墜機？華爾街日報MU5735空難說了什麼

今增8.5萬例還沒到頂端 羅一鈞：未來一周達高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

厄多安不同意芬蘭瑞典入北約 《彭博》揭土耳其開條件

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
土耳其總統厄多安，資料照片。路透
土耳其總統厄多安，資料照片。路透

土耳其總統厄多安16日公開表示，不會同意芬蘭瑞典申請加入北大西洋公約組織。彭博新聞記者找上3位土國高級官員，探詢安卡拉打算藉此達成什麼目的。受訪官員概述了土耳其要求的措施，包括取消因採購俄羅斯S-400飛彈防禦系統而遭受的制裁、重新參與F-35先進戰機計畫跟取締庫德工人黨（PKK）。

據不具名土國官員說法，安卡拉堅持任何北約成員的新候選國要承認土國對庫德族民兵的擔憂，無論他們是在土耳其境內，還是橫跨土國跟敘利亞及伊拉克的邊境。安卡拉要求，瑞典跟芬蘭在獲准加入北約前，不只公開譴責PKK，還要譴責PKK的分支。兩國將PKK指定為恐怖組織也還不夠，必須採取更多措施，取締土國稱活躍於兩國的PKK同情者。

此外，土耳其於2019年攻入敘利亞，將人民保衛軍（YPG）從邊境擊退後，瑞典、芬蘭跟其他幾個歐盟成員國一起對土耳其實施武器出口限制。土國官員指出，安卡拉要兩國結束限制令。雖然土耳其跟兩國的武器貿易微不足道，且並未尋求任何重大國防採購，但受訪官員表示，土耳其原則上不會接受北約擴大到阻撓武器交易的國家。

受訪官員指出，土耳其從接受希臘重返北約吸取了教訓。除非爭議先得到解決，瑞典跟芬蘭公開承諾跟土耳其站在一起對抗庫德族團體，否則指望土耳其改弦易轍同意兩國加入北約就不是明智之舉。

儘管受訪官員表示，土耳其沒有打算為了芬蘭跟瑞典在庫德族衝突立場以外的議題討價還價，但安卡拉對北約可說是滿腹牢騷，也開出長長的願望清單，像是想要重新參與因購買俄羅斯S-400飛彈防禦系統而被踢出去的F-35先進戰機計畫，也向美國提出一個懸而未決的採購案，即購買數十架F-16戰機與現有機隊的升級套件。此外，土耳其希望美國解除因其擁有S-400飛彈防禦系統而施加的制裁。

土耳其 北約 瑞典 芬蘭

延伸閱讀

芬蘭與瑞典宣布：兩國18日一起申請加入北約

芬蘭與瑞典領袖聲明：共同申請入北約 象徵民主勝利

瑞典、芬蘭願加入北約？土耳其總統公開反對：不必費心

芬蘭、瑞典盼加入北約 為何普丁很不爽、還威脅要報復？4個Q&A一次看懂

相關新聞

厄多安不同意芬蘭瑞典入北約 《彭博》揭土耳其開條件

土耳其總統厄多安16日公開表示，不會同意芬蘭與瑞典申請加入北大西洋公約組織。彭博新聞記者找上3位土國高級官員，探詢安卡拉...

俄羅斯議會下院副議長：計畫討論退出WTO跟WHO

俄羅斯官媒《RT》17日報導，俄羅斯聯邦議會下院、國家杜馬的副議長托爾斯泰（Pyotr Olegovich Tolsto...

恐怖分子稱效忠IS 印尼現恐攻陰影？

伊斯蘭國（IS）將會在印尼死灰復燃？印尼反恐特種部隊17日逮捕22名恐怖份子，他們表示對IS第三代領導人庫拉希效忠，這也讓外界擔心2019年遭到剿滅的IS會在其他伊斯蘭國家捲土重來...

拜登赴水牛城悼槍案死者 痛批白人至上主義之毒

美國總統拜登今天表示，紐約州水牛城15日發生的大規模槍案，是白人至上主義意識形態之「毒」，還說是為了政治利益而煽動種族主...

英查爾斯王儲夫婦訪加拿大 面對原民和解等挑戰

英國查爾斯王儲夫婦今天抵達加拿大紐芬蘭省聖約翰斯市（St.John's），展開3天旋風式訪問。這趟訪問不容易，查爾斯夫婦...

芬蘭瑞典週三申請加入北約 說服土耳其成關鍵

（德國之聲中文網）芬蘭國會議長萬哈寧（Matti Vanhanen）表示，芬蘭國會週二（5月17日）以188票贊成、8票反對批准了該國加入北約的申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。