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台開打第四劑疫苗 各國施打狀況一次看

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
隨著各國染疫人數持續增加，多國陸續進行第四劑疫苗施打計畫。法新社
隨著各國染疫人數持續增加，多國陸續進行第四劑疫苗施打計畫。法新社

本土疫情持續升溫，疫情指揮中心日前宣布，16日起開放施打第四劑疫苗，接種對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。而各國目前開放接種第四劑疫苗的情況又為何？帶你一次看。

美國食品藥物管理局（FDA）3月底宣布，50歲以上及12歲以上低免疫力者，可施打第四劑輝瑞霍莫德納疫苗，與第三劑須間隔4個月以上。根據美國疾管中心（CDC）數據，截至目前，約1000萬人接種第四劑疫苗。

加拿大也為防堵第六波疫情爆發，於4月初全面推動國民接種第四劑疫苗，建議各省和地區應盡快替80歲以上和養護機構的長者施打。

泰國是亞洲最先開放施打第四劑的國家，替超過80萬名醫護人員、重症高風險族群施打第四劑，更在1月下旬宣布，替包括曼谷、普吉島、甲米等10個行政區在內的觀光熱區民眾接種第四劑。

日本5月起為60歲以上長者或18歲以上具慢性病等基礎疾病的患者施打第四劑疫苗。

南韓持續放寬防疫措施並恢復日常的同時，也將針對逾60歲高風險族群施打第四劑疫苗，在此之前，2月時已為免疫低下者接種第四劑。

新加坡衛生部則建議，80歲及以上、安養機構者、患有慢性病等高風險族群接種第二劑追加劑，但未強制。4月22日更宣布擴大接種第四劑對象至60至79歲有意接種的民眾，但第四劑疫苗與第三劑疫苗應間隔5個月。

包括英國、瑞典等歐洲國家，也陸續開放民眾接種第四劑，對象也都是優先開放65歲以上民眾，以及免疫力低下族群優先接種，包括血癌患者、使用類固醇或化療放療的患者、接受器官移植者、以及經醫師評估後有免疫力低下之虞，都可以施打第四劑。

莫德納疫苗 患者 疫情

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