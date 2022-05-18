西班牙放寬墮胎權！16、17歲少女將可自行決定墮胎
西班牙政府17日批准一項改革草案，擴大青少年的墮胎權，並使西班牙有望成為全歐洲第一個給女性帶薪生理假的國家。
西班牙平等部長孟蒂羅（Irene Montero）在記者會上說，「今天，我們向所有為性與生殖權而戰的女性傳遞支持的訊息。我們必須保證是由女性來決定，自己的身體會發生什麼。」
若該草案順利在西班牙議會通過，西班牙16至17歲的女孩將不再需要父母或監護人的許可才能墮胎，並取消強制性的三天反思期。
此外，法案還允許經痛嚴重的女性每月可請至少三天有薪生理假；且若提出醫學證明，經痛特別劇烈或已影響行為能力的女性，生理假可延長至五天。
草案還包括從懷孕第39周開始為孕婦提供帶薪休假，並在學校和保健中心等公共機構免費分發衛生棉。但該草案仍明文，代孕在西班牙是非法的，稱代孕是一種對女性的暴力。
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